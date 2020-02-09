Де, як і скільки лікуватиметься перший українець з коронавірусом

Українець, у якого на борту лайнера Diamond Princess виявили коронавірус 2019-nCoV, вже госпіталізували в японську лікарню. Там він проведе щонайменше 14 днів в умовах ізоляції під відповідним медичним спостереженням.

Про стан його здоров'я японська влада щоденно інформуватиме Міністерство охорони здоров'я, повідомили у МОЗ.

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Водночас там підкреслили, що Державна прикордонна служба України має перелік усіх громадян, які перебувають на ізольованому судні Diamond Princess. Коли вони повернуться до України, то за ними буде встановлено медико-санітарне спостереження.

Втім, як зазначає Міністерство охорони здоров'я, дата їх повернення на Батьківщину поки невідома. Загалом на лайнері, крім вже інфікованого, перебувають 24 українці.

Всього з моменту реєстрації першого випадка пройшли тестування 336 пасажирів та членів екіпажу, у 70 випадках – було отримано позитивний результат тестування,

– повідомили у МОЗ.

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Там також навели статистику, громадянами яких країн є інфіковані коронавірусом на лайнері Diamond Princess:

Японії – 28 осіб;

США – 14;

Австралії – 7;

Канади – 7;

Філіппін – 5;

Гонконгу – 3;

Китаю – 2;

Нової Зеландії – 1;

Аргентини – 1;

Великої Британії – 1;

України – 1.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, зокрема 25 українців.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про шістьох осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема українця.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

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