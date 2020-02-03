24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Стало відомо, коли українців евакуюють з Китаю через коронавірус

137 Читать новость на русском
Евакуація українців з Китаю / ua.news

Гендиректор директорату громадського здоров'я МОЗ заявив, що евакуацію громадян України планується виконати до кінця поточного тижня.

Українців хочуть евакуювати до кінця цього тижня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До теми: До Києва прилетів другий літак з українцями з Китаю: як їх перевіряли

Що відомо про евакуацію українців з Китаю

Через спалах коронавірусу 2019-nCoV Україна евакуйовує своїх громадян з КНР. 30 січня з міста Санья додому евакуювали 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки попри те, що люди ходять у масках і більшість товарів у аптеках розкуплені.

31 січня з українцями приземлився другий борт МАУ, на якому з міста Санья прилетіли 257 пасажирів. Людям поміряли температуру, після чого допустили до зони прикордонного контролю.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 3 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 362 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 17 486 осіб по всьому світу. 
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • МАУ виконало два рейси, аби евакуювати українців з КНР.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.

Коронавірус
Правда та вигадки про коронавірус з Китаю / 24 канал

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
сьогодні
86287
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус 2020 Здоров'я МАУ Новини Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
2 лютого 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 20878
31 січня 21:21 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 6738
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 13216
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 3397
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 3463
Новини
Більше новин
Залиште відгук