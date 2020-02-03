Стало відомо, коли українців евакуюють з Китаю через коронавірус

Гендиректор директорату громадського здоров'я МОЗ заявив, що евакуацію громадян України планується виконати до кінця поточного тижня.

Українців хочуть евакуювати до кінця цього тижня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що відомо про евакуацію українців з Китаю

Через спалах коронавірусу 2019-nCoV Україна евакуйовує своїх громадян з КНР. 30 січня з міста Санья додому евакуювали 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки попри те, що люди ходять у масках і більшість товарів у аптеках розкуплені.

31 січня з українцями приземлився другий борт МАУ, на якому з міста Санья прилетіли 257 пасажирів. Людям поміряли температуру, після чого допустили до зони прикордонного контролю.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 3 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 362 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 17 486 осіб по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.

підозрювали, але жоден випадок не підтвердився. Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

МАУ виконало два рейси, аби евакуювати українців з КНР.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.



Правда та вигадки про коронавірус з Китаю / 24 канал

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