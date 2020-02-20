Стало відомо, жителів яких областей України евакуювали з Уханя

20 лютого в Україну прибув літак з евакуйованими українцями та іноземцями з китайського міста Ухань. У МВС розповіли, що цим рейсом повернулися жителі 15 областей в України.

Сьогодні в Україну повернулися жителі 15 областей, евакуйовані через епідемію коронавірусу з Уханя, повідомляє РБК Україна, посилаючись на слова спікера Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченко.

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З яких областей є евакуйовані українці:

Київської області; Полтавської області; Харківської; Миколаївської; Кіровоградської; Львівської; Волинської; Дніпропетровської, ; Вінницької; Хмельницької; Донецької, зокрема з Маріуполя; Житомирської; Запорізької; Закарпатської; Одеської;

Коротко про евакуацію людей з Уханя

20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.

На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентру забезпечена постійна охорона.

Що відомо про евакуацію українців з Уханя: відео



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