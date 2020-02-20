Стало відомо, жителів яких областей України евакуювали з Уханя
-
20 лютого в Україну прибув літак з евакуйованими українцями та іноземцями з китайського міста Ухань. У МВС розповіли, що цим рейсом повернулися жителі 15 областей в України.
Сьогодні в Україну повернулися жителі 15 областей, евакуйовані через епідемію коронавірусу з Уханя, повідомляє РБК Україна, посилаючись на слова спікера Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченко.
Важливо: "Моя хата скраю": чому українці, які виступають проти евакуації людей з Уханя, – неправі
З яких областей є евакуйовані українці:
- Київської області;
- Полтавської області;
- Харківської;
- Миколаївської;
- Кіровоградської;
- Львівської;
- Волинської;
- Дніпропетровської, ;
- Вінницької;
- Хмельницької;
- Донецької, зокрема з Маріуполя;
- Житомирської;
- Запорізької;
- Закарпатської;
- Одеської;
Коротко про евакуацію людей з Уханя
- 20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
- В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.
- На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
- Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
- Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
- У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
- Медцентру забезпечена постійна охорона.
Що відомо про евакуацію українців з Уханя: відео
Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі