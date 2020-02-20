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Стало відомо, жителів яких областей України евакуювали з Уханя

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Евакуація українців з Уханю / МВС України

20 лютого в Україну прибув літак з евакуйованими українцями та іноземцями з китайського міста Ухань. У МВС розповіли, що цим рейсом повернулися жителі 15 областей в України.

Сьогодні в Україну повернулися жителі 15 областей, евакуйовані через епідемію коронавірусу з Уханя, повідомляє РБК Україна, посилаючись на слова спікера Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченко.

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З яких областей є евакуйовані українці:

  1. Київської області;
  2. Полтавської області;
  3. Харківської;
  4. Миколаївської;
  5. Кіровоградської;
  6. Львівської;
  7. Волинської;
  8. Дніпропетровської, ;
  9.  Вінницької;
  10. Хмельницької;
  11. Донецької, зокрема з Маріуполя;
  12. Житомирської;
  13. Запорізької;
  14. Закарпатської;
  15. Одеської;

Коротко про евакуацію людей з Уханя

  • 20 лютого літак SkyUp зробив кінцеву зупинку у Харкові, звідки евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
  • В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.
  • На карантин підуть не лише евакуйовані 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
  • Мешканці селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр. Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
  • Персонал "Нових Санжар" вивезли. З евакуйованими контактуватимуть лише ті лікарі, які перебували на літаку.
  • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
  • Медцентру забезпечена постійна охорона.

Що відомо про евакуацію українців з Уханя: відео

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Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Повернення українців з Китаю Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Лікування
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