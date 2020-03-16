Стан жінок з Чернівецької області, в яких зафіксували коронавірус, задовільний

У Чернівецькій області 16 березня підтвердили зараження коронавірусом ще у двох жінок. Вони перебувають в ізоляції, їхній стан задовільний.

Обом пацієнткам надають симптоматичне лікування. Про це повідомили у телеграмі "Коронавірус_інфо".

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Стан жінок з Чернівецької області, в яких сьогодні (16 березня – 24 канал) було зафіксовано COVID-19, задовільний,

– йдеться в повідомленні.

Одна з заражених коронавірусом повернулася впродовж інкубаційного періоду з Італії. Всіх, з ким вона близько контактувала, ізолювали в умовах стаціонару.

Друга жінка останнім часом не виїжджала за межі України. Однак контактувала з хворим на коронавірус. Раніше її госпіталізували зі симптомами гострого вірусного захворювання. Пацієнтку обстежували та надавали медичну допомогу в умовах ізоляції. А вранці 16 березня результат тесту підтвердив наявність корона вірусу.

Важливо! Чернівчанин, який був першим, в кого в Україні зафіксували коронавірус, одужує. Йому зробили тести на коронавірус – вони негативні.

Основне про коронавірус в Україні

В Україні зафіксували вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина – померла.

одна людина – померла. З 16 березня Україна закрила кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення .

для іноземців, а з 17 березня . Громадяни України можуть повернутися додому. Однак усі, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, повинні піти на 14-денну обсервацію.

В Україні ввели загальнодержавний карантин. Він триватиме з 12 березня до 4 квітня. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.

Він триватиме з 12 березня до 4 квітня. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти. Водночас міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі та Івано-Франківську.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу