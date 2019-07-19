Стартують перші випробування вакцини проти ВІЛ

Цей препарат, виготовлений на основі вірусу герпесу, виявився успішним в ході дослідів на мавпах. 75% тварин демонстрували резистентність до вірусу протягом трьох років.

Вже в цьому році вчені почнуть випробування на людях першої в історії вакцини від ВІЛ, яка в разі успіху може назавжди покінчити з епідемією небезпечного вірусу, пише Bloomberg.

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Препарат виготовили на основі вірусу герпесу, в ході клінічних досліджень він очистив 60% резусів від мавпячого вірусу ВІЛ. Причому 75% тварин, які потім піддавалися впливу цього штаму, демонстрували до нього резистентність тривалістю до трьох років.

Вчені з Орегону працюють над вакциною впродовж 30 років. Сьогодні це щеплення називають одним з кращих в справі боротьби з ВІЛ. Препарат використовує фрагменти поширеного вірусу герпесу цитомегаловірусу, який і викликає на нашому тілі характерні виразки на шкірі.



Найближчим часом почнуть вакцинувати людей від ВІЛ

Для того щоб запобігти переходу герпесу в серйозну хворобу, вірус послаблюють, схожий процес виготовлення мають й інші вакцини. Багато людей зі здоровою імунною системою мають у своєму організмі цитомегаловірус і не помічають його до тих пір, поки у них на шкірі не виявляються специфічні мітки. Але у тих, у кого імунітет ослаблений – ВІЛ-інфіковані, люди які пройшли через пересадку органів або вагітні, герпес може протікати дуже важко.

Протягом багатьох років дослідники перенастроювали й послаблювали цей штам для того, щоб він створював в організмі пацієнтів потрібний вплив. 16 з 27 вакцинованих макак-резусів очистилися від мавпячих версії ВІЛ, що склало успіх в 59%. Протягом наступних трьох років вчені піддали 12 з 27 макак впливу цього вірусу знову для того, щоб перевірити ефект вакцини. І тільки три вакцинованих мавпи заразилися вірусом ВІЛ.

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