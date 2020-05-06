Стати донором антитіл для ліків проти COVID-19: в Україні почали збір крові

В Черкасах дівчина перехворіла на коронавірус, а коли поборола недугу, вирішила стати доноркою плазми для розробки ліків проти вірусу. Це перша в Україні донація людини, що перехворіла на COVID-19.

Фармацевти хочуть виробити потенційно ефективний протиковідний препарат, специфічний імуноглобулін – антитіла, зібрані у донора, і перероблені у препарат, пише BBC Україна.

Читайте також: Коронавірус вражає ще одну важливу систему організму: дослідження

Український виробник препаратів із донорської плазми Biopharma є інвестором Черкаського обласного центру служби крові.

Наразі, "ковідну" плазму вже готові збирати центри Biopharma в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі та Харкові. Тут застосовують метод апаратного плазмаферезу – еритроцити, тромбоцити та інші клітини крові залишаються у донора, для виробництва ліків збирають лише плазму. На відміну від донації крові, цю процедуру організм переносить легше.



Черкащанка стала донором плазми крові для виготовлення препарату проти COVID-19 / Фото BBC

У фармкомпанії звернулись до українців, які також побороли коронавірусну хворобу, та закликали стати донорами плазми.

Ми звертаємось до українців, що перехворіли на коронавірусну хворобу і мають довідки про одужання. Саме Ваша плазма зараз потрібна для виготовлення ліків для тисяч хворих. Ми запрошуємо Вас ставати донорами та таким чином рятувати життя людей,

– повідомили в компанії.

Ліки, створені із реконвалесцентної плазми, дозволять врятувати мільйони життів і повернути світ до нормального життя.

Для початку досліджень науковцям потрібно зібрати принаймні 300 літрів плазми у майже 500 донорів.

Зібрану плазму витримають в карантині, після цього відправлять в R&D центр компанії Biopharma, де із неї виготовлять потенційно ефективний препарат, після цього проведуть клінічні випробування в лікарнях.

Ймовірно, вже восени можна препарат буде готовий. На відміну від вакцин, які ініціюють створення антитіл до хвороби в організмі пацієнта, розроблений препарат вже буде містити в собі антитіла.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.