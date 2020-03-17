Статистика смертності від коронавірусу в Італії: найвищі ризики в літніх чоловіків

Останні дані про заражених коронавірусом в Італії свідчать про те, що чоловіки старше 70 років є найбільш вразливою віковою групою для Covid-19.

Такі дані опублікували на сайті департаменту інфекційних хвороб в Istituto Superiore di Sanita.

Читайте також: Підвищену температуру при коронавірусі можна збивати лише одним препаратом

Для розуміння: Перший стовпчик таблиці – це вікові групи, другий – розподіл смертей за віковими групами, третій – смертність (відсоток померлих серед заражених).

Згідно з даними, які вказані в таблиці, в Італії немає смертей від коронавірусу серед тих, хто молодше 30 років. На вікову групу 30 – 49 років припадає лише 0,7% смертей, у них ймовірність смертності від коронавірусу – 02 – 03%.

Коронавірус найчастіше вбиває старших людей, яким понад 70 років

Згідно з даними, які вказані в таблиці, в Італії немає смертей від коронавірусу серед тих, хто молодше 30 років. На вікову групу 30 – 49 років припадає лише 0,7% смертей, у них ймовірність смертності від коронавірусу – 02 – 03%.

Вікова група 50 – 69 років – 11,2% смертей, смертність середня – 1,0 – 3,2%.

Найбільший відсоток смертності у групі старших людей. Відтак, через коронавірус помирає кожен десятий заражений, якщо йому понад 70 років. У цій групі смертність становить 11%.

При чому 60% померлих – чоловіки, 40% – жінки.

Що відомо про поширення коронавірусу в Італії? Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу. Відтак, в Італії на коронавірус захворіли понад 31 тисяча людей, 2 500 людей – померли від ускладнень, які спричинив вірус. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша. Країна перебуває в умовах строгого карантину.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.