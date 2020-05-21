Степанов, Аваков та Немчінов полетіли на Буковину через ситуацію з COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим полетів до Чернівецької області, аби побачити ситуацію в регіоні на власні очі.

Під час ранкового брифінгу 21 травня Степанов заявив, що відправляється з робочою поїздкою до Чернівецької області з Аваковим та Немчіновим.

До теми В Україні зареєстрували 19 706 випадків коронавірусу COVID-19

У Чернівецькій області найскладніша епідеміологічна ситуація з COVID-19 по Україні. Нині в регіоні зареєстрували 2 842 випадків зараження коронавірусом та понад 100 смертей.

За словами Степанова, вкрай важливо оцінити ситуацію власними очима та самостійно поспілкуватися з персоналом, який перебуває на передовій у боротьбі з COVID-19.

Дуже важливо самому на місці оцінити ситуацію – поспілкуватися з нашими лікарями, медичними працівниками, побачити на власні очі, як це відбувається, чого їм не вистачає, яка потрібна ще допомога,

– заявив Степанов.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я