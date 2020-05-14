Степанов каже, що медикам вже майже віддали доплати у 300% за березень

Голова МОЗ Максим Степанов розповів, що більшість областей вже відзвітували про виконання обіцяних доплат медикам за березень. Водночас за квітень зарплати нараховуватимуть вже за новою схемою, але й там ситуація контрольована.

Нині уряд моніторить ситуацію та контролює виплати у кожній області. Про це Степанов розповів під час традиційного брифінгу, повідомляє 24 канал.

До слова Заробітна плата лікарів: Степанов розповів скільки мають отримувати медики

За інформацією, яку МОЗ отримує від керівників областей, ми бачимо, що майже усі області вже виплатили зарплату лікарям за березень. Загалом це вийшло 10 тисяч 79 медичних працівників,

– зазначив міністр.

Він підкреслив, що наразі інформація поки уточнюється, але вже сьогодні вона мала б бути остаточною. Тоді вже Міністерство охорони здоров'я зможе чітко сказати, що відбувається у кожній області.

"На сьогодні це Київська область, Львівська, Херсонська… Майже усі, за їхніми звітами, виплатили заробітну плату", – наголосив Максим Степанов.

Окремо він розповів про зарплати медиків за квітень. Адже через другий етап медреформи там виплати відбуватимуться через договори з Нацспілкою здоров'я України.

Станом на нинішній ранок укладено договори з усіма екстреними медичними допомогами, почався вже перерахунок коштів. Але я вимагаю від Нацспілки здоров'я пришвидшити цей процес,

– заявив глава МОЗ.

Цікаво Жоден не звільнився, – український лікар розповів про зарплати колег в Італії під час епідемії

Також він відповів на питання про те, чи повинен отримувати доплату той медик, який не працює з хворими на коронавірус постійно, але залучається до такої роботи.

"Персональний склад тих, хто працює з коронавірусом, визначає конкретний головний лікар. Він ж безпосередньо й отримує кошти за лікування хворих на коронавірус, де враховані 300% доплати працівникам", – зазначив Степанов.

За його словами, вже сам головний лікар визначатиме, якому медичному працівнику що платити. Зокрема, це може стосуватися й медиків, які не входять до штабу медзакладу – для цього є необхідні механізми виплат.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 14 травня в Україні підтвердили 16 тисяч 847 випадків захворювання на коронавірус. Через хворобу померли 456 людей, але вже 4 тисячі 143 хворі змогли одужати.



Окремою категорією хворих є саме медичні працівники, адже ледь не кожен 5 хворий – медик. Загалом за час пандемії в Україні захворіли 3 тисячі 208 медпрацівників.