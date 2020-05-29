Степанов обирає голову НСЗУ: що відомо про кандидатів – список
На конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) зареєструвалися 28 людей. Що відомо про кандидатів – читайте далі.
Голова МОЗ Максим Степанов зазначив, що його цікавить не прізвище людини, а саме те, що кандидат має бути ефективним і "міг нормально побудувати роботу НСЗУ". Нагадаємо, що очільник МОЗ вирішив сам призначити голову Національної служби здоров'я України (НСЗУ), незважаючи на підсумки конкурсу і трьох переможців.
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Видання LIGA.net опублікувало список кандидатів на посаду голови НСЗУ.
Вимоги претендентам
22 травня Національне агенство з питань держслужби вивісило оголошення про новий конкурс на посаду голови НСЗУ, Серед них – досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій не менше трьох років. Однак це неможливо виконати, адже закон про державні фінгарантії схвалили восени 2017-го і йому немає трьох років.
Альтернативою є три роки на посадах державної служби категорії А чи Б або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування. Перший голова НСЗУ Олег Петренко прокоментував це, назвавши відбір фарсом.
Кандидати на посаду голови НСЗУ
На новий конкурс висунули кандидатури 13 працівників НСЗУ:
- Дмитро Черниш, керівник Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я;
- Наталія Рябцева, заступниця голови. Зазначається, що на попередній співбесіді вона не підійшла Степанову як фіналістка конкурсу;
- Олександр Жигінас, директор департаменту моніторингу;
- Олександра Машкевич, начальниця роботи з управління договорами щодо спеціалізованої меддопоомоги;
- Володимир Пляцек, директор Центрального міжрегіонального департаменту;
- Наталія Будяк, директорка Східного міжрегіонального департаменту;
- Мар’яна Возниця, директорка Західного міжрегіонального департаменту
- Вікторія Мілютіна, директорка Північного міжрегіонального департаменту;
- Дмитро Самофалов, директор Південного міжрегіонального департаменту;
- Олександр Рябець, директор Департаменту інформаційних технологій;
Також від НСЗУ подавалися, але їхні заяви відхилили через невідповідність критеріям відбору:
- Ігор Костиря, заступник директора департаменту інформаційних технологій НСЗУ;
- Іван Горох, начальник відділу взаємодії з державними органами;
- Андрій Віленський, керівник департаменту договорів.
Від МОЗ подали заяву на посаду голови НСЗУ
- Ірина Немирович (Литовченко), колишня очільниця директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МОЗ.
Немирович звільнилася практично з усією командою свого директорату наприкінці 2019 року через незгоду з політикою нової міністерки Зоряни Скалецької.
- Оксана Сухорукова, очільниця директорату медичних послуг МОЗ. Вона відкрито не погоджується з політикою міністра МОЗ Максима Степанова, а раніше виступала проти політики Скалецької.
Серед медиків на голову НСЗУ висунули кандидатури:
Костянтин Яриніч, нардеп 8 скликання від Блоку Петра Порошенка, в.о. гендиректора Кіровоградського обласного онкоцентру. Видання LB пише, що він головний кандидат на посаду.
Відомо, що Яриніч підтримує політику Степанова і критикує НСЗУ. На посаді планує зберегти дотації "для збереження інфекційних лікарень та психіатричної служби".
У Костянтина Яриніча у квітні був конфлікт з НСЗУ в Яриніча, коли один пацієнт поскаржився Національній службі здоров'я України на онкоцентр за те, що по контракту лікарні з НСЗУ послуги мали б бути безоплатним.
Сергій Красюк, заввідділення невідкладної терапії в Київській міській клінічній лікарні швидкої допомоги.
Максим Іонов, екс-керівник департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації. У виданні зазначили, що його документи не відповідають формальним критеріям оголошення.
Володимир Бурко, його заявка не відповідала вимогам оголошення. Чоловік з таким ПІБ працює лікарем у мережі приватних клінік Viva як кардіолог, гастроентеролог, терапевт.
Орест Каракевич, чоловік з цим іменем є лікарем, майданівцем та ветераном війни на Сході, але не пройшов по вимогах оголошення.
Інші кандидати
- Михайло Коханій, людина з таким ПІБ значиться начальником відділу Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.
- Тарас Кириченко, людина з таким ПІБ керувала департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради.
- Анна Дмитренко, документи не відповідають оголошенню на посаду голови НСЗУ.
- Гуркіна Ольга Юріївна, не пройшла по вимогах, інформації про людини немає у мережі.
- Максим Бекало, документи не відповідають вимогам оголошення. Наприкінці 2019 року він вже подавався на конкурс на голову НСЗУ.
- Вадим Арістов, раніше також подавався на конкурс на голову НСЗУ, противник команди Супрун, заявка не відповідала вимогам оголошення.
- Олена Рибакова, людина з таким ПІБ працює головним спеціалістом в Одеській облраді. Документи не відповідають оголошенню.