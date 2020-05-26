Степанов посилався на неіснуючий наказ про постачання скандальних захисних костюмів

Міністр охорони здоров'я стверджує, що скандальні захисні костюми (які МОЗ закупило для захисту українських лікарів від COVID-19) вже прямують до лікарень. Степанов запевнив, що наказ щодо розподілу костюмів вже є на сайті міністерства, але станом на вечір 25 травня цього наказу досі там немає.

В ефірі "Свобода слова" Степанов запевнив, що понад 71 тисячу костюмів, які замовило МОЗ, вже прибули в Україну й поставляються до лікарень, повідомляє 24 канал.

До теми Скандал через костюми для лікарів за завищеними цінами: відповідь Степанова

Під час ефіру депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина нагадала Степанову про його минулотижневу заяву, а саме що костюми біологічного захисту для лікарів вже нібито поставляють до лікарень.

За словами Стефанишиної, нардепи "Голосу" перевірили на митниці й виявили, що захисні костюми не поставляються в Україну в повному обсязі. Також вона додала, що сайті міністерства охорони здоров'я немає наказу щодо розподілу цих костюмів.

Натомість міністр відповів, що підписаний ним наказ опублікований на сайті МОЗ. За його словами, понад 71 тисяча костюмів вже прибули в Україну й відповідні підприємства міністерства вже розвозять їх в конкретно визначені лікарні.

Вони всі приїхали в три області… Кількість костюмів, яка була закуплена МОЗ, трішки більше, ніж 71 тисяча, вони всі приїхали й постачаються зараз до лікарень. Є підписаний мій наказ щодо розподілу, яким чином будуть відбуватися ці розподіли й в які лікарні вони їдуть. Він (наказ – ред.), звичайно, є на сайті охорони здоров'я,

– заявив Степанов.

Редакція 24 каналу особисто перевірила, чи є на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я наказ щодо розподілу захисних костюмів. Втім, станом на вечір 25 травня знайти його так і не вдалося. Наказ про розподіл, який мав би бути підписаний Степановим та оприлюднений на сайті, – відсутній.

Що відомо про скандал з закупівлею медичних костюмів

Нардепка з фракції "Голос" Олександра Устінова розповіла, що МОЗ закупило одноразові костюми для лікарів на 40% дорожче, ніж могло це зробити. У той момент, коли вітчизняні виробники пропонували костюми за 245 гривень за одиницю товару, тендер виграла китайська компанія, яка продає один костюм за 488 гривень.

Економія могла скласти 13,7 мільйона гривень, завдяки чому можна було б придбати ще 50 тисяч костюмів. Однак, міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати ці документи.

Депутатка також зазначила, що про фірму-переможницю та її власників майже нічого не відомо, а 99% їхніх тендерів – захист від коронавірусу.

Згідно з договором, Україна мала отримати захисні костюми до 1 травня, але згодом постачання затримали.