Поведінка українців під час карантину – наче анархія. Неконтрольоване відвідування ресторанів, барів, клубів, пляжів пояснює, чому так важко стримувати в Україні коронавірус.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 18 червня в ефірі програми "Право на владу".

До теми Нові антирекорди – нове продовження карантину: чи є спалах COVID-19 в Україні другою хвилею

В Україні станом на 18 червня вже понад 34 тисячі випадків інфікування коронавірусом виявили. Останні дні кількість нових інфікованих б'є антирекорди, зокрема – за 17 червня позитивних тестів на COVID-19 аж 829.

Я вважаю, щоб припинити цей ріст, треба дотримуватися рекомендацій Міністерства (охорони здоров'я – 24 канал). Тому що інколи анархія повна – з точки зору дотримання правил, які ми рекомендуємо,

– сказав Степанов.

Міністр порадив поглянути, що відбувається у клубах, барах, ресторанах, чи, наприклад, на пляжах Одеси – де дуже багато людей не дотримуються соціальної дистанції та не носять захисних масок.

"Тому, звичайно, важко стримувати у такий спосіб коронавірусну хворобу", – підсумував Максим Степанов.

Та попри це, як запевняє міністр, МОЗ контролює динаміку зростання кількості хворих на COVID-19. І реагує на неї, пропонуючи ті чи інші дії у межах адаптивного карантину – дії, які необхідно виконувати.

Зверніть увагу Ляшко заявив, що масового тестування на COVID-19 в Україні не буде



Карантин в Україні продовжили до 31 липня / Інфографіка 24 каналу