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Степанов відхилив всі кандидатури на посаду голови НСЗУ, щоб призначити свою людину

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Максим Степанов
Максим Степанов / Фейсбук

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вирішив сам призначити голову Національної служби здоров'я України (НСЗУ), незважаючи на підсумки конкурсу і трьох переможців.

Про це голова МОЗ заявив під час засідання уряду у середу, 20 травня, пише Здоров'я 24.

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Максим Степанов сказав, що конкурс на посаду голови НСЗУ провели у січні 2020 року, коли він ще не був на посаді очільника Міністерства охорони здоров'я.

Я провів співбесіди згідно з законодавством з трьома людьми, які перемогли у цьому конкурсі, подав сьогодні протокольне рішення щодо відсутності переможця конкурсу. Також прийнято сьогодні розпорядження про необхідність призначення на вакантну посаду голови НСЗУ шляхом укладання контракту про проходження державної служби,
– сказав Степанов.

Ймовірно, за словами голови МОЗ, вже на наступне засідання Кабміну він винесе пропозицію щодо власної кандидатури на цю посаду.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Національна служба здоров'я України Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я
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