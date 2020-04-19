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Степанов назвав причини збільшення кількості заражених на коронавірус

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Які причини збільшення кількості заражених на коронавірус / Getty Images

Причинами того, що в попередні дні зросла кількість випадків коронавірусу в Україні, є недотримання рекомендацій МОЗ та збільшення кількості тестувань ПЛР.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу. 

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За його словами, через недотримання рекомендацій МОЗ прояви хвороби були на 4-5 день після інфікування.

"Тут існує декілька факторів. Багато хто не дотримався наших рекомендацій на Вербну неділю і ходили масово, відвідували богослужіння. У зв’язку з цим, прояви хвороби були на 4-5 день після того, як люди інфікувалися. І ми побачили відразу зростання захворюваності", – сказав Степанов.

Очільник МОЗ додав, що другою причиною того, що зросла кількість підтверджених випадків, є збільшення тестувань на ПЛР.

"За 10 днів було близько 1000 тестувань, а зараз близько 5 тисяч", – додав міністр.

Станом на ранок 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Максим Степанов Здорове життя
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