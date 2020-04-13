Степанов повідомив, що днями Україна закупить 90 тисяч костюмів біозахисту

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" незабаром закупить 90 тисяч костюмів біозахисту. Проблему із закупівлями через МОЗ вдалося вирішити.

Про придбання Україною засобів захисту повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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За його словами, відомство постійно працює над питанням забезпечення України засобами індивідуального захисту. Роботу ведуть за кількома напрямками – закупівля за бюджетні гроші в областях та на центральному рівні.

Були проблеми із закупівлями через МОЗ, зараз проблему усунули. Арсен Жумаділов (керівник "Медичних закупівель України" – 24 канал) отримав завдання терміново закупити костюми біозахисту, респіратори,

– зазначив Степанов.

Міністр додав, що днями Жумаділов звітуватиме щодо укладення договорів. Попередньо він повідомив, що у нього є можливість 13 квітня укласти договір на закупівлю 90 тисяч костюмів біозахисту.

Степанов додав, що до кінця тижня костюми біозахисту почнуть постачати в регіони.

Що відомо про "Медичні закупівлі України"? Організація, що поетапно забезпечує централізовану закупівлю ліків та медвиробів за гроші державного бюджету і відповідає за прозорість та ефективність цих процедур.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 13 квітня в Україні зафіксували 3 тисячі 102 випадки зараження коронавірусом. Одужати вдалося 97 людям, померли – 93.

зараження коронавірусом. Одужати вдалося 97 людям, померли – 93. 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

Крім того, Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за недотримання карантину.



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