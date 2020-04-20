Степанов розповів про умови вступу до інтернатури та зарплату лікарів-інтернів

Умови вступу випускників медичних ВНЗ до інтернатури у 2020 році залишаться незмінним. Однак у Програмі медичних гарантій не передбачена зарплата для лікарів-інтернів. У МОЗ обіцяють уже незабаром вирішити цю проблему.

Про умови вступу випускників медичних вишів до інтернатури розповів на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

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Цього року вступ до інтернатури для випускників ВНЗ є незмінним,

– зазначив Степанов.

За його словами, у вишах працюватимуть комісії. Випускникам медичних закладів, які навчатимуться за державні гроші, пропонуватимуть місця для проходження інтернатури.

Очільник МОЗ також пояснив, що у відомстві провели аналіз у Програмі медичних гарантій. Виявилося, що там не передбачена зарплата для лікарів-інтернів.

МОЗ коректуватиме це, аби інтерни змогли спокійно завершити навчання в нових умовах,

– додав Степанов.

Наразі наявними інструкціями міністерства проблема не вирішена, однак у МОЗ обіцяють уже незабаром вжити необхідних заходів.

Що таке Програма медичних гарантій? Вона запрацювала з 1 квітня 2020 року. Програма дала старт другій хвилі трансформації системи охорони здоров'я.



Програма медичних гарантій для населення діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

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