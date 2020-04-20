24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Степанов розповів про умови вступу до інтернатури та зарплату лікарів-інтернів

- Читать новость на русском
Степанов розповів про умови вступу до інтернатури / news.bigmir.net

Умови вступу випускників медичних ВНЗ до інтернатури у 2020 році залишаться незмінним. Однак у Програмі медичних гарантій не передбачена зарплата для лікарів-інтернів. У МОЗ обіцяють уже незабаром вирішити цю проблему.

Про умови вступу випускників медичних вишів до інтернатури розповів на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

Читайте також В Україні близько тисячі медпрацівників захворіли на коронавірус

Цього року вступ до інтернатури для випускників ВНЗ є незмінним,
– зазначив Степанов.

За його словами, у вишах працюватимуть комісії. Випускникам медичних закладів, які навчатимуться за державні гроші, пропонуватимуть місця для проходження інтернатури.

Очільник МОЗ також пояснив, що у відомстві провели аналіз у Програмі медичних гарантій. Виявилося, що там не передбачена зарплата для лікарів-інтернів.

МОЗ коректуватиме це, аби інтерни змогли спокійно завершити навчання в нових умовах,
– додав Степанов.

Наразі наявними інструкціями міністерства проблема не вирішена, однак у МОЗ обіцяють уже незабаром вжити необхідних заходів.

Що таке Програма медичних гарантій? Вона запрацювала з 1 квітня 2020 року. Програма дала старт другій хвилі трансформації системи охорони здоров'я.

Програма медичних гарантій для населення діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
17 квітня 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
15 квітня 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин