Степанов розповів про умови вступу до інтернатури та зарплату лікарів-інтернів
Умови вступу випускників медичних ВНЗ до інтернатури у 2020 році залишаться незмінним. Однак у Програмі медичних гарантій не передбачена зарплата для лікарів-інтернів. У МОЗ обіцяють уже незабаром вирішити цю проблему.
Про умови вступу випускників медичних вишів до інтернатури розповів на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.
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Цього року вступ до інтернатури для випускників ВНЗ є незмінним,
– зазначив Степанов.
За його словами, у вишах працюватимуть комісії. Випускникам медичних закладів, які навчатимуться за державні гроші, пропонуватимуть місця для проходження інтернатури.
Очільник МОЗ також пояснив, що у відомстві провели аналіз у Програмі медичних гарантій. Виявилося, що там не передбачена зарплата для лікарів-інтернів.
МОЗ коректуватиме це, аби інтерни змогли спокійно завершити навчання в нових умовах,
– додав Степанов.
Наразі наявними інструкціями міністерства проблема не вирішена, однак у МОЗ обіцяють уже незабаром вжити необхідних заходів.
Що таке Програма медичних гарантій? Вона запрацювала з 1 квітня 2020 року. Програма дала старт другій хвилі трансформації системи охорони здоров'я.
Програма медичних гарантій для населення діятиме для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.
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