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Степанов спростував фейк про масове зараження під час тестування на коронавірус​

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Степанов спростував фейки про тестування на коронавірус
Степанов спростував фейки про тестування на коронавірус / Getty Images

Інфікуватися коронавірусом під час проходження тестування на COVID-19 неможливо. В Україні не зафіксовано жодного такого випадку зараження.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу запевнив, що інформація про масове інфікування під час тестування – це фейк, повідомляє 24 канал.

До теми Коронавірус в Україні: чи допоможе масове тестування зупинити поширення

Степанов пояснив, що це забезпечується, перш за все, як самим механізмом тестування, так і тим, що медичні працівники проводять його в засобах індивідуального захисту за відповідними алгоритмами.

Тому в нас як немає таких випадків, так і практично не існує можливості, щоб таке відбулося,
– зазначив він.

Станом на 25 квітня в Україні зафіксували 8 тисяч 125 випадків коронавірусу. Померли 201 людина, водночас одужали – 782 пацієнти.

Фейки про коронавірус: як не дати себе обманути – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Фейки про коронавірус Тести на коронавірус Лікування Здоров'я
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