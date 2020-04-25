Степанов спростував фейк про масове зараження під час тестування на коронавірус​

Інфікуватися коронавірусом під час проходження тестування на COVID-19 неможливо. В Україні не зафіксовано жодного такого випадку зараження.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу запевнив, що інформація про масове інфікування під час тестування – це фейк, повідомляє 24 канал.

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Степанов пояснив, що це забезпечується, перш за все, як самим механізмом тестування, так і тим, що медичні працівники проводять його в засобах індивідуального захисту за відповідними алгоритмами.

Тому в нас як немає таких випадків, так і практично не існує можливості, щоб таке відбулося,

– зазначив він.

Станом на 25 квітня в Україні зафіксували 8 тисяч 125 випадків коронавірусу. Померли 201 людина, водночас одужали – 782 пацієнти.

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Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу