Страх самотності: симптоми та прояви

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Аутофобія: симптоми та прояви
Аутофобія: симптоми та прояви / pixabay.com

Аутофобія, також – монофобія, ізолофобія або еремофобія, є специфічною фобією ізоляції; це патологічна боязнь бути самотнім або ізольованим.

При цьому така людина не обов'язково має бути сама, дискомфорт викликає навіть просто припущення, що його ігнорують або не люблять, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Попри те, що мається на увазі під буквальним тлумаченням цього терміну, аутофобія не описує "страх перед самим собою". Розлад зазвичай розвивається і пов'язаний з іншими тривожними розладами.

Аутофобія – це не те ж саме, що почуття самотності. Багато людей відчувають самотність, коли їм не вистачає соціальної взаємодії або змістовних відносин. Деякі люди можуть навіть відчувати себе самотніми, коли вони знаходяться в кімнаті з іншими людьми, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

 
Аутофобія – що це?
Патологічний страх самотності. Досить багато людей страждає від такого розладу, як емоційно, так і фізично.

Почуття смутку з цих причин цілком раціональне і відрізняється від відчуття аутофобії. Аутофобія – це ірраціональне, серйозне занепокоєння, викликане ідеєю часу, проведеного на самоті або без особливої людини, яке впливає на здатність виконувати повсякденні справи.

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Прояви аутофобії

У людини що страждає аутофобія, коли залишається або збирається залишитися на самоті (коли вони знають, що скоро залишаться одні), може виникнути:

  1. відчуття, що насувається смерть;
  2. відчуття, що вони знаходяться в небезпеці;
  3. страх, що до них увірветься зловмисник;
  4. переповнення тривогою;
  5. відчуття, що вони не можуть дихати;
  6. відчуття, що вони можуть втратити свідомість;
  7. відчуття, ніби вони не можуть ясно мислити;
  8. непереборне бажання "бігти".

Симптоми аутофобії

Аутофобія може також привести до фізичних симптомів, пов'язаних з нападами паніки, включаючи:

  • запаморочення;
  • задишку;
  • нудоту;
  • почастішання пульсу;
  • посилення потовиділення;
  • тремтіння.

Аутофобія може серйозно шкодити соціальному життю
Аутофобія може серйозно шкодити соціальному життю

Наслідки аутофобії

Все це може привести до зміни поведінки. Така людина буде:

- йти на крайнощі, щоб уникнути самотності;
- намагатися знайти компанію якомога швидше, коли залишається одна;
- не хотіти, щоб люди йшли, навіть якщо це недоцільно;
- залежність в стосунках.

Симптоми та поведінка, пов'язані з аутофобією, можуть впливати на особисті відносини.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Психологія
Джерело: Здоров'я 24
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