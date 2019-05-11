Страх самотності: симптоми та прояви

Аутофобія, також – монофобія, ізолофобія або еремофобія, є специфічною фобією ізоляції; це патологічна боязнь бути самотнім або ізольованим.

При цьому така людина не обов'язково має бути сама, дискомфорт викликає навіть просто припущення, що його ігнорують або не люблять, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Попри те, що мається на увазі під буквальним тлумаченням цього терміну, аутофобія не описує "страх перед самим собою". Розлад зазвичай розвивається і пов'язаний з іншими тривожними розладами.

Аутофобія – це не те ж саме, що почуття самотності. Багато людей відчувають самотність, коли їм не вистачає соціальної взаємодії або змістовних відносин. Деякі люди можуть навіть відчувати себе самотніми, коли вони знаходяться в кімнаті з іншими людьми, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

Аутофобія – що це? Патологічний страх самотності. Досить багато людей страждає від такого розладу, як емоційно, так і фізично.

Почуття смутку з цих причин цілком раціональне і відрізняється від відчуття аутофобії. Аутофобія – це ірраціональне, серйозне занепокоєння, викликане ідеєю часу, проведеного на самоті або без особливої людини, яке впливає на здатність виконувати повсякденні справи.

Прояви аутофобії

У людини що страждає аутофобія, коли залишається або збирається залишитися на самоті (коли вони знають, що скоро залишаться одні), може виникнути:

відчуття, що насувається смерть; відчуття, що вони знаходяться в небезпеці; страх, що до них увірветься зловмисник; переповнення тривогою; відчуття, що вони не можуть дихати; відчуття, що вони можуть втратити свідомість; відчуття, ніби вони не можуть ясно мислити; непереборне бажання "бігти".

Симптоми аутофобії

Аутофобія може також привести до фізичних симптомів, пов'язаних з нападами паніки, включаючи:

запаморочення;

задишку;

нудоту;

почастішання пульсу;

посилення потовиділення;

тремтіння.



Аутофобія може серйозно шкодити соціальному життю

Наслідки аутофобії

Все це може привести до зміни поведінки. Така людина буде:

- йти на крайнощі, щоб уникнути самотності;

- намагатися знайти компанію якомога швидше, коли залишається одна;

- не хотіти, щоб люди йшли, навіть якщо це недоцільно;

- залежність в стосунках.

Симптоми та поведінка, пов'язані з аутофобією, можуть впливати на особисті відносини.

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