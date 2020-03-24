Страшна конкуренція: як Україна "виборола" апарати штучної вентиляції легень у Китаї
За медичне обладнання та захисні засоби у час пандемії коронавірусу у світі точиться неабияка боротьба. Багато іноземних делегацій прилітають в Китай, щоб домовитися про постачання цінного обладнання до своєї держави. Вони навіть намагаються викупити вже погоджені із іншими країнами вантажі. Так ледь не трапилось з Україною.
Делегації спочатку відмовилися віддавати придбані апарати штучної вентиляції легень. Про ситуацію розповів народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець на своїй фейсбук-сторінці. Він на борту Іл-76 злітав у Китай за експрес- та ПЛР-тестами, захисними масками та респіраторами, а також апаратами штучної вентиляції легень.
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Під час перельоту я став свідком глобальної і, відверто кажучи, досить страшної конкуренції – за медичне обладнання. Наші консули безпосередньо на заводах зустрічають консулів інших країн (Росія, США, Франція), які хочуть забрати наші замовлення собі,
– наголосив нардеп.
За словами Мотовиловця, українці борються фактично за кожен такий вантаж. З останнім – неабияк пощастило: оплата замовлення прийшла раніше, контракти підписані.
Однак, Україні ледь не відмовили в оплачених раніше апаратах штучної вентиляції легень. Детальніше про ситуацію нардеп розповів в інтерв’ю "Українській правді".
"У нас було оплачене замовлення на апарати вентиляції легень. Вже після приземлення у Китаї ми дізналися, що нам відмовляються його постачати. Спочатку написали, що все готово, все є, чекає на складі. Потім в останній момент була включена задня. І треба було "вмикати" військових аташе, щоб вони нам допомагали в цій ситуації. У підсумку все вийшло", – зауважив "слуга народу".
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За його словами, у Китай військові літаки за медичною допомогою відправили лише США та Україна. Це, своєю чергою, свідчить про максимально докладені зусилля.
Яка допомога надійшла в Україну з Китаю:
- В Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус;
- ПЛР-тести на виявлення Covid-2019;
- 80 тисяч респіраторів;
- 10 тисяч комбінезонів захисту;
- Апарати штучної вентиляції легенів;
- 500 тисяч тришарових масок.