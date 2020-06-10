Село Стройне у Закарпатській області 10 червня закрили на в’їзд та виїзд через спалах коронавірусу. Там зі симптомами недуги до лікарів звернулися 17 людей. Днями у сільському ресторані "Імперія" попри заборону провели весілля.

Захворіли 17 людей

У селі Стройне, що у Свалявському районі, спалах COVID-19, повідомив голова села Іван Станковича, пише "Суспільне".

Від суботи (6 червня – 24 канал) по вчорашній день (9 червня – 24 канал) до сімейного лікаря звернулися 17 людей: з температурами, пневмонією односторонньою та двосторонньою. Зробили всім тест,

– зазначив Станкович.

За його словами, від початку епідемії там підтвердили 5 випадків зараження COVID-19. Одна людина одужала.

Встановили блокпост

Через ситуацію з коронавірусом у Стройному 10 червня встановили блокпост. Там чергують поліцейські та медики.

Які діють обмеження:

тим, хто виїжджає зі села чи заїжджає в нього, міряють температуру;

дезінфікують автівки;

встановлюють контактних осіб;

підприємцям надаватимуть розчини для дезінфекції;

обмежили допуск до торговельних точок.

Блокпост працюватиме впродовж 3 днів.



У селі Стройне на Закарпатті через спалах коронавірусу встановили блокпост / Фото "Суспільного"

Як спалах пов'язаний з весіллям

Днями у сільському ресторані "Імперія" попри заборону провели весілля у закритому приміщенні, повідомив у телеграмі журналіст Віталій Глагола.

Це мені підтвердив і голова села Іван Станкович. Хоча він переконує, що гості свята були не місцевими, а приїхали з іншого населеного пункту,

– написав Глагола.

До слова, Закарпаття не переходить до наступного етапу послаблення карантину, який стартував 10 червня.

Коронавірус на Закарпатті: основне