У Стройному на Закарпатті після весілля спалах COVID-19: село закривають
Село Стройне у Закарпатській області 10 червня закрили на в’їзд та виїзд через спалах коронавірусу. Там зі симптомами недуги до лікарів звернулися 17 людей. Днями у сільському ресторані "Імперія" попри заборону провели весілля.
Захворіли 17 людей
У селі Стройне, що у Свалявському районі, спалах COVID-19, повідомив голова села Іван Станковича, пише "Суспільне".
Від суботи (6 червня – 24 канал) по вчорашній день (9 червня – 24 канал) до сімейного лікаря звернулися 17 людей: з температурами, пневмонією односторонньою та двосторонньою. Зробили всім тест,
– зазначив Станкович.
За його словами, від початку епідемії там підтвердили 5 випадків зараження COVID-19. Одна людина одужала.
Встановили блокпост
Через ситуацію з коронавірусом у Стройному 10 червня встановили блокпост. Там чергують поліцейські та медики.
Які діють обмеження:
- тим, хто виїжджає зі села чи заїжджає в нього, міряють температуру;
- дезінфікують автівки;
- встановлюють контактних осіб;
- підприємцям надаватимуть розчини для дезінфекції;
- обмежили допуск до торговельних точок.
Блокпост працюватиме впродовж 3 днів.
У селі Стройне на Закарпатті через спалах коронавірусу встановили блокпост / Фото "Суспільного"
Як спалах пов'язаний з весіллям
Днями у сільському ресторані "Імперія" попри заборону провели весілля у закритому приміщенні, повідомив у телеграмі журналіст Віталій Глагола.
Це мені підтвердив і голова села Іван Станкович. Хоча він переконує, що гості свята були не місцевими, а приїхали з іншого населеного пункту,
– написав Глагола.
До слова, Закарпаття не переходить до наступного етапу послаблення карантину, який стартував 10 червня.
Коронавірус на Закарпатті: основне
- Станом на 10 червня в області зафіксували 1 448 випадків зараження коронавірусом.
- Одужати вдалося 628 хворим. На жаль, 33 людини померли.
- За останні три доби в області COVID-19 виявили у 126 людей.