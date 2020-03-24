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Студенти-медики допомагатимуть боротися з коронавірусом: чим саме вони будуть займатися

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МОЗ хоче, щоб саме студенти-медики першими їхали на підозрілі виклики / dsnews.ua

Міністерство охорони здоров'я України напрацьовує створення мобільних бригад, які складатимуться зі студентів-медиків і допомагатимуть сімейним лікарям. Саме вони першими виїжджатимуть до хворих.

Наразі МОЗ звернувся до своїх регіональних структув і керівників вищих навчальних закладів, щоб напрацювати механізми залучення студентів, розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

До слова В Україні через ситуацію з Covid-2019 можуть мобілізувати студентів-медиків та резервістів

Сімейних лікарів може не вистачати, щоб першими виїжджати до хворих. Саме тут нам і будуть потрібні студенти-медики, які можуть приїхати, поміряти температуру, оцінити стан важкості,
– пояснює заступник міністра.

Надалі вже студенти або викликатимуть швидку, або разом з сімейним лікарем встановлюватимуть санітарне спостереження і проводитимуть лікування в амбулаторному режимі.

"Також ми готові навчити студентів проводити експрес-тести на виявлення коронавірусу, щоб можна було проводити "сортування" хворих на місці виклику", – розповів Віктор Ляшко.

Він пояснює, що залучення бригад екстреної медичної допомоги для виїздів на випадки високої температури не є необхідністю. Мовляв, їх краще залучити до більш серйозних викликів.

Що ще відомо про ідею залучення студентів?Раніше саме Віктор Ляшко озвучив ідею залучити медиків-студентів до боротьби з коронавірусом. За його словами, мовиться про студентів 5-6 курсів, а також інтернів.

Коронавірус в Україні: коротко

Станом на 24 березня в Україні троє людей померли через коронавірус, а ще одна людина одужала. Загальна кількість інфікованих становить 97 людей:

  • Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний);
  • місто Київ — 29 випадків;
  • Київська область — 15 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
  • Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);
  • Дніпропетровська область — 2 випадки;
  • Тернопільська область — 2 випадки;
  • Львівська область — 2 випадки;
  • Донецька область — 1 випадок;
  • Черкаська область — 1 випадок.
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Автор: Василь Денисюк
Теги: Віктор Ляшко Новини Здоров'я Студенти Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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