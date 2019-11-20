Студенти, які пропускають сніданок, отримують нижчі бали: дослідження

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Чи потрібно снідати перед школою та університетом / Unsplash

Згідно з новим дослідженням, учні, які рідко снідають, отримують нижчі оцінки у порівнянні з тими, хто не пропускає сніданок.

Вчені з Йоркширу підсумували результати студентського іспиту і виявили, що студенти, які рідко снідають, отримують до двох балів нижче, ніж ті, які не пропускають ранкову трапезу, повідомляє News Medical Life Sciences.

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У цьому звіті представлені переконливі докази того, що здоровий сніданок покращує успішність дитини,
– стверджують автори досліддження.

Сніданок перед школою
Вчені вкотре наголошують на важливості сніданку

Враховуючи такі важливі фактори, як соціально-економічний статус, етнічна приналежність, вік стать та ІМТ вчені виявили, що ті учні, які рідко снідають, набирають в середньому на 10,25 бала менше.

Розглядаючи показники ефективності кожного тестування і відкинуши додаткові фактори, фахівці виявили, що студенти, які рідко снідали, набирали в середньому на 1,20 бала нижче.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Діти дослідження Дієти
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