Створено шрифт для дітей з дислексією

В Україні розробили шрифт, який буде зручно читати дітям з дислексією.

Дитячий фонд ООН створив шрифт Inclusion UKR, який зможуть читати люди з дислексією. Понад 10% людей відчувають труднощі пов’язані з дислексією.

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Дислексія – що це? Дислексія – це нездатність опанувати навичками читання текстів, починаючи від кодування і закінчуючи розумінням прочитаного. Дислексія часто супроводжується дисграфією (порушенням письма). Ці недуги ніяк не пов’язані з інтелектуальним потенціалом людини.

Громадська організація "Соціальна синергія" і художник Олег Петренко-Жаневський презентують шрифт 19 серпня на BookForum у Львові.

Новий кириличний шрифт унікальний тим, що зручний для широкого кола користувачів, зокрема дітей, що мають прояви дислексії.



Так виглядає шрифт у взаємодії з ілюстрацією

Шрифт Inclusion UKR можна спокійно використовувати в некомерційних цілях. Він також буде доступним для видавництв дитячої та освітньої літератури.

Дислексія – причини виникнення Дислексія має генетичну схильність. Дислексії характерні особливості функціонування лівої півкулі (де локалізовані мовні центри), з цієї причини мозку приходиться знаходити інші шляхи обробки – права півкуля. Це змінює процес обробки прочитаного, робить ого специфічним та характерним для дитини з дислексією. Серед причин також важливі особливості сприйняття.