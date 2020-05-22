Створили додаток, який визначає рівень гемоглобіну за селфі
Науковці розробили додаток, який вимірює рівень гемоглобіну за фотографією обличчя, яку зробили на смартфон.
Цей додаток створили дослідники з Університету Індіанаполіса, він може визначити рівень гемоглобіну за допомогою фотографії повік.
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Чому це важливо?
Рівень гемоглобіну – це один з найпоширеніших клінічних лабораторних аналізів. Він показує кількість речовини в крові, яка переносить кисень до всіх внутрішніх органів.
Тепер його можна проводити без відвідування клініки – це полегшить спостереження за пацієнтами, які перебувають в критичному стані, а також поліпшить догляд в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до лабораторій є обмеженим.
Новий мобільний підхід дозволить дистанційно вимірювати рівень гемоглобіну крові для виявлення анемії, гострого пошкодження нирок і крововиливи. Пандемія значно підвищила необхідність таких аналізів,
– розповів керівник дослідницької групи Янг Кім.
Як працює додаток?
Вчені використовували програмне забезпечення для перетворення камери смартфона в гіперспектральний томограф.
Пілотне клінічне дослідження показало, що похибка в діагностиці при використанні смартфона коливається в межах від 5 до 10%.
Що означає низький гемоглобін
Чим нижчий рівень гемоглобіну, тим менше кисню надходить в тканини та органи людини. Через це порушується функціональність всього організму.
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Що означає високий гемоглобін
Збільшення гемоглобіну небезпечно тим, що підвищується в'язкість крові. Це може привести до інсульту, інфаркту міокарда, тромбоутворення.
Норма гемоглобіну
- у чоловіків – 130-160 (нижня межа – 120, верхня межа – 180),
- у жінок – 120-160;
- у дітей нормальний рівень гемоглобіну залежить від віку.