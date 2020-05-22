Створили додаток, який визначає рівень гемоглобіну за селфі

Науковці розробили додаток, який вимірює рівень гемоглобіну за фотографією обличчя, яку зробили на смартфон.

Цей додаток створили дослідники з Університету Індіанаполіса, він може визначити рівень гемоглобіну за допомогою фотографії повік.

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Чому це важливо?

Рівень гемоглобіну – це один з найпоширеніших клінічних лабораторних аналізів. Він показує кількість речовини в крові, яка переносить кисень до всіх внутрішніх органів.

Тепер його можна проводити без відвідування клініки – це полегшить спостереження за пацієнтами, які перебувають в критичному стані, а також поліпшить догляд в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до лабораторій є обмеженим.

Новий мобільний підхід дозволить дистанційно вимірювати рівень гемоглобіну крові для виявлення анемії, гострого пошкодження нирок і крововиливи. Пандемія значно підвищила необхідність таких аналізів,

– розповів керівник дослідницької групи Янг Кім.

Як працює додаток?

Вчені використовували програмне забезпечення для перетворення камери смартфона в гіперспектральний томограф.

Пілотне клінічне дослідження показало, що похибка в діагностиці при використанні смартфона коливається в межах від 5 до 10%.

Що означає низький гемоглобін

Чим нижчий рівень гемоглобіну, тим менше кисню надходить в тканини та органи людини. Через це порушується функціональність всього організму.

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Що означає високий гемоглобін

Збільшення гемоглобіну небезпечно тим, що підвищується в'язкість крові. Це може привести до інсульту, інфаркту міокарда, тромбоутворення.

Норма гемоглобіну