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Створили додаток, який визначає рівень гемоглобіну за селфі

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Рівен гемоглобіну за фото
Рівен гемоглобіну за фото / hightech.fm

Науковці розробили додаток, який вимірює рівень гемоглобіну за фотографією обличчя, яку зробили на смартфон.

Цей додаток створили дослідники з Університету Індіанаполіса, він може визначити рівень гемоглобіну за допомогою фотографії повік.

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Чому це важливо? 

Рівень гемоглобіну – це один з найпоширеніших клінічних лабораторних аналізів. Він показує кількість речовини в крові, яка переносить кисень до всіх внутрішніх органів. 

Тепер його можна проводити без відвідування клініки – це полегшить спостереження за пацієнтами, які перебувають в критичному стані, а також поліпшить догляд в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до лабораторій є обмеженим.

Новий мобільний підхід дозволить дистанційно вимірювати рівень гемоглобіну крові для виявлення анемії, гострого пошкодження нирок і крововиливи. Пандемія значно підвищила необхідність таких аналізів,
– розповів керівник дослідницької групи Янг Кім.

Як працює додаток? 

Вчені використовували програмне забезпечення для перетворення камери смартфона в гіперспектральний томограф.

Пілотне клінічне дослідження показало, що похибка в діагностиці при використанні смартфона коливається в межах від 5 до 10%.

Що означає низький гемоглобін 

Чим нижчий рівень гемоглобіну, тим менше кисню надходить в тканини та органи людини. Через це порушується функціональність всього організму.

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Що означає високий гемоглобін 

Збільшення гемоглобіну небезпечно тим, що підвищується в'язкість крові. Це може привести до інсульту, інфаркту міокарда, тромбоутворення.

Норма гемоглобіну

  • у чоловіків – 130-160 (нижня межа – 120, верхня межа – 180),
  • у жінок – 120-160;
  • у дітей нормальний рівень гемоглобіну залежить від віку.
Автор: Олександр Бевза
Теги: Серцево-судинні захворювання Профілактика захворювань Новини Здоров'я Додатки Ґаджети Техно Лікування Здоров'я
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