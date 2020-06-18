Вчені з Нової Зеландії заявили, що їм вдалося створити генномодифікованих кіз. Вони особливі тим, що їхньому молоці містяться ліки проти раку – моноклональні антитіла.

Моноклональні антитіла вважаються найперспективнішим засобом проти ракових пухлин і їхнє отримання нині є одним з найважливіших завдань сучасної біотехнології. На порталі препринтів bioRxiv науковці стверджують, що зуміли зробити так, щоб кози разом з молоком виділяли імуноглобуліни класу G, аналогічні тим, які є в препараті під назвою цетуксимаб.

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Цетуксимаб застосовується для лікування декількох типів раку, зокрема: плоскоклітинного раку голови і шиї та метастатичного колоректального.

Оскільки курс цетуксимабу коштує приблизно 13 тисяч доларів, то вчені сподіваються, що їхня розробка зробить лікування раку доступнішим. Висока ціна цетуксимабу обумовлена тим, що його розробляють в лабораторних умовах, а структура імуноглобулінів, які входять до складу препарату, дуже складна. Їх доводиться отримувати з клітинних культур в умовах суворого контролю, що призводить до високих виробничих витрат.

Виробляти цетуксимаб за допомогою тварин набагато економніше, тому що їхні молочні залози можуть виробляти велику кількість білків,

– пояснив керівник дослідження Гетц Лайбле.

Як ліки проти раку опинились в козячому молоці

Для цього застосували технологію, яку використовували при створенні знаменитої клонованої вівці Доллі. Гени, які кодують протиракові імуноглобуліни, "вставили" в геном козячих клітин.

Дві трансгенні лінії кіз, які отримали внаслідок генетичного втручання, містять досить високі рівні концентрації антитіл в молоці – близько 10 г/л.

Цікаво, що за деякими характеристиками імуглобіни в козячому молоці були кращими, ніж ті, що містяться у цетуксимабі. Ці антитіла краще зв'язувалися рецепторами CD16 на поверхні Т-кілерних клітин імунної системи, що призводить до генерації антитіло-залежної Т-клітинної цитотоксичності й посилення імунної відповіді.

Імуноглобуліни легко виділяються з молока кіз і очищаються, а самі тварини почуваються нормально і нічим не відрізняються від звичайних тварин. Відтак, вчені вважають, що кози можуть стати відмінною платформою для масштабного виробництва протиракових антитіл.