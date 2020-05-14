Створили найточнішу 3D-модель збудника коронавірусу SARS-CoV-2: деталізоване відео

Фахівці з Visual Science вирішили візуалізувати збудник коронавірусу SARS-CoV-2 за допомогою тривимірної моделі. Вчені відтворили його на стільки детально, що на зображенні проглядаються окремі атоми.

Під час створення моделі, автори опиралися на новітні дослідження структури коронавірусів та на матеріалах експертів-вірусологів. Про це повідомляє офіційний сайт студії біомедичної візуалізації Visual Science.

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Яскраві кольори на відео демонструють молекули, які кодуються вірусним геномом. Натомість сірий колір – це структури, які вірус запозичив у клітини-господаря. Таким чином дизайнери хотіли підкреслити паразитарну та неавтономну природу вірусів.

Важливо, що творці відео отримали позитивні та схвальні відгуки від низки провідних вчених.

Ці чудові зображення дозволяють краще зрозуміти організацію вірусу, а для неспеціалістів – зробити вірус, що інфікує мільйони людей, практично відчутним,

– написав професор департаменту мікробіології й імунології Колумбійського університету в Нью-Йорку Вінсент Раканіелло.

Натомість вчений Джейсон Маклеллан, який практикує в Техаському університеті, заявив, що це його нова люблена модель SARS-CoV-2.

До слова, студія Visual Science вже створювала такі деталізовані моделі ВІЛ, вірусу грипу A / H1N1, папіломавірусу, а також збудників лихоманок Зіка й Еболи.

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