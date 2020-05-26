Створили прилад, який передає віртуальні смаки: відео

Японські вчені створили девайс, який передає смак віртуальної їжі. Пристрій назвали "синтезатор норімакі".

Смаковий синтезатор виглядає як джойстик з п'ятьма гелієвими кульками. Кожен з них впливає на певний рецептори й відтворює відповідні відчуття, пише techxplore.

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Пристрій потрібно прикласти до язика. Він працює завдяки руху мікроскопічних часток, активованих електричним зарядом. Залежно від напруги в кульках інтенсивність смаків змінюється – деякі посилюються, а деякі зникають.

Крім кислого, солодкого, солоного і гіркого вчені додали в синтезатор смак пікантний і приємний смак "умамі". А назва синтезатору назвали на честь японських ролів.

Як працює синтезатор смаку: дивитись відео

Чим це може бути корисно?

Окрім своєї розважальної цінності, синтезатор може виявитись цінним інструментом для тих, хто має проблеми з вагою.

Та для тих, хто страждає від гіпертонії, які повинні обмежувати споживання солі. Вони можуть поєднувати справжню їжу та використовувати пристрій, який додає віртуальну сіль до вмісту їжі.