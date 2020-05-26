24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Створили прилад, який передає віртуальні смаки: відео

- Читать новость на русском
Синтезатор смаку
Синтезатор смаку / Скріншот з відео

Японські вчені створили девайс, який передає смак віртуальної їжі. Пристрій назвали "синтезатор норімакі".

Смаковий синтезатор виглядає як джойстик з п'ятьма гелієвими кульками. Кожен з них впливає на певний рецептори й відтворює відповідні відчуття, пише techxplore.

Також на тему: Масштабне дослідження продемонструвало справжню користь таблеток для схуднення

Пристрій потрібно прикласти до язика. Він працює завдяки руху мікроскопічних часток, активованих електричним зарядом. Залежно від напруги в кульках інтенсивність смаків змінюється – деякі посилюються, а деякі зникають.

Крім кислого, солодкого, солоного і гіркого вчені додали в синтезатор смак пікантний і приємний смак "умамі". А назва синтезатору назвали на честь японських ролів.

Як працює синтезатор смаку: дивитись відео

Чим це може бути корисно?

Окрім своєї розважальної цінності, синтезатор може виявитись цінним інструментом для тих, хто має проблеми з вагою.

Та для тих, хто страждає від гіпертонії, які повинні обмежувати споживання солі. Вони можуть поєднувати справжню їжу та використовувати пристрій, який додає віртуальну сіль до вмісту їжі.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Розробки Техно Здорове харчування Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чи можуть українські медики звільнятися під час карантину або йти у відпустку: пояснення юриста
25 травня , 18:55 Чи можуть українські медики звільнятися під час карантину або йти у відпустку: пояснення юриста
Олександр Бевза
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза