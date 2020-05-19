24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Створили противірусний костюм, який дозволяє займатись сексом під час пандемії: фото

- Читать новость на русском
Костюм для сексу під час епідемії коронавірусу
Костюм для сексу під час епідемії коронавірусу / futurism.com

Дизайнери придумали костюм, який захищає від вірусів, але при цьому дозволяє користуватися електронними сигаретами та займатися сексом.

Концепт назвали Micrashell, пише futurism.

Також на тему: Як займатися сексом по відеозв'язку: інструкція для новачків

Костюм зробили з тканини, яка стійка до порізів. За задумом, вона покриває тільки верхню частину тіла. Шолом оснащений фільтрацією повітря, прозорим екраном з хорошою видимістю, камерою, голосовим зв'язком і додатком для смартфона.

Костюм зроблений з міцної тканини
Костюм зроблений з міцної тканини / futurism.com

За допомогою спеціальних світлодіодів можна транслювати оточенню свій настрій або дати зрозуміти, що ви зайняті (включити статичне червоне світло).

Творці стверджують, що костюм зручний – його легко надіти, зняти і продезінфікувати.

Ми постаралися зробити так, щоб ви могли займатися сексом в цьому костюмі, якщо вам хочеться, звичайно, – сказав Мігель Рісуеньо, автор ідеї.

Костюм обладнаний фільтром повітря
Костюм обладнаний фільтром повітря / futurism.com

Він також підкреслив, що в костюмі немає ніяких науково-фантастичних» елементів – тільки ті технології, які людям вже давно доступні.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус COVID-19 Лікування Секс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна