Створили противірусний костюм, який дозволяє займатись сексом під час пандемії: фото
Дизайнери придумали костюм, який захищає від вірусів, але при цьому дозволяє користуватися електронними сигаретами та займатися сексом.
Концепт назвали Micrashell, пише futurism.
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Костюм зробили з тканини, яка стійка до порізів. За задумом, вона покриває тільки верхню частину тіла. Шолом оснащений фільтрацією повітря, прозорим екраном з хорошою видимістю, камерою, голосовим зв'язком і додатком для смартфона.
Костюм зроблений з міцної тканини / futurism.com
За допомогою спеціальних світлодіодів можна транслювати оточенню свій настрій або дати зрозуміти, що ви зайняті (включити статичне червоне світло).
Творці стверджують, що костюм зручний – його легко надіти, зняти і продезінфікувати.
Ми постаралися зробити так, щоб ви могли займатися сексом в цьому костюмі, якщо вам хочеться, звичайно, – сказав Мігель Рісуеньо, автор ідеї.
Костюм обладнаний фільтром повітря / futurism.com
Він також підкреслив, що в костюмі немає ніяких науково-фантастичних» елементів – тільки ті технології, які людям вже давно доступні.
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