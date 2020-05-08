Створили вакцину проти діабету 1 типу: вона вже довела свою ефективність

Вчені успішно протестували вакцину проти розвитку цукрового діабету першого типу. Випробування на тваринах підтвердили, що вона працює.

Вакцина захищає від шести найпоширеніших ентеровірусів, але головна її цінність в тому, що вона створює захист проти розвитку цукрового діабету першого типу, який часто виникає в дитинстві. На розвиток цього типу діабету впливають вірусні інфекції, тому вакцина, як сподіваються дослідники, може стати ефективною профілактикою діабету.

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Як діє вакцина

Нова вакцина захищає від шести відомих штамів вірусу Коксакі, що належать до сімейства ентеровірусів. Зазвичай вірус Коксакі проявляється висипом, підвищенням температури тіла, діареєю, проте в деяких випадках може викликати менінгіт і міокардит.

Віруси Коксакі – що це? Віруси Коксакі (Coxsackievirus) — кілька споріднених ентеровірусів, які розмножуються в шлунку і кишківнику людини, спричинюють різноманітні клінічні форми хвороб, які входять до групи ентеровірусних інфекцій.

Згідно з багатьма науковими спостереженнями, вірус Коксакі може грати роль в розвитку цукрового діабету першого типу, що характеризується аутоімунною атакою на інсулін-продукуючі бета-клітини підшлункової залози. Ймовірно, вірусна інфекція запускає цю надмірну реакцію імунної системи, однак поки стверджувати цього напевно не можна.

З метою профілактики діабету першого типу вчені зі Швеції і Фінляндії розробили і успішно протестували вакцину проти цієї групи вірусів.



Вакцина може запобігати виникненням діабету / Фото Unsplash

Чому важливе створення вакцини

Автори сподіваються, що вакцинація зможе забезпечувати захист від хвороби.

Експерименти на моделях мишей показали, що вакцина захищала інфікованих вірусом Коксакі гризунів від розвитку цукрового діабету першого типу. Випробування вакцини на макаках також стимулювали антитіла до вірусу і показали хороші результати.

Тепер команда планує проведення клінічних досліджень на людях.

Якщо вакцина доведе безпечність для людей, то в майбутньому її планують застосовувати до дітей з генетичною схильністю до розвитку діабету першого типу.

Що треба знати про діабет першого типу

Вчені вважають, що імунна система помилково атакує бета-клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін. Вони не знають, що саме викликає таку реакцію, але дитячі інфекції можуть відігравати важливу роль.

Імунна система руйнує ці клітини, а це означає, що організм більше не може виробляти достатню кількість інсуліну для регулювання рівня глюкози в крові. Людині з діабетом 1 типу потрібно буде використовувати інсулін з моменту встановлення діагнозу до кінця життя.

Діабет 1 типу часто вражає дітей та молодих людей, проте він може виникнути й в дорослому житті.

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