Створили ґаджет, який зменшує біль під час місячних

Округлий ґаджет Livia, здатен полегшити життя половини людства. Гаджет кріпиться на тіло і за допомогою двох електродів впливає на нерви блокуючи біль.

Розробники пояснюють принцип роботи так: Livia посилає у нервах власні сигнали, які навантажуть їх настільки, що обробити біль вони вже не можуть, і вона залишається невідчутною.

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Гаджет знаходиться в процесі затвердження FDA й отримання маркування CE, що дозволяє поширення в ЄС. В процесі тестування взяли участь 163 жінки, клінічним тестуванням керував професор з Медичного центру імені Іцхака Рабина. Livia можуть користуватися жінки будь-якого віку, але він протипоказаний людям з проблемами серцевого ритму і використовують кардіостимулятор.



Засіб, який знімає менструальний біль

Поки команда запустила краудфандингову кампанію (85 доларів – мінімальна ціна за гаджет, але є цікавіші пропозиції на кшталт "сестринського" парного комплекту).

Але відгуки у гаджета суцільно хвалебні: жінки різного віку говорять, що це єдиний немедикаментозний засіб, який повністю позбавив їх від болю. Працювати пристрій починає прямо з моменту прикріплення до шкіри, не викликає ніяких побічних ефектів і звикання.

Потужність електричних імпульсів Livia можна підлаштовувати під себе, але в будь-якому випадку "бити струмом" вони не будуть. Єдиний недолік, який можна угледіти в ньому вже зараз, – необхідність носити його на поясі спідниці або штанів.

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