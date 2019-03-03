Створили біопринтер, який друкує шкіру прямо на рані

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Біопринтер
Біопринтер / polovtsev2.wordpress.com

Вчені в США спроектували біопринтер, який зможе синтезувати шкіру шар за шаром прямо на рані.

Як влаштований біопринтер? Зразки клітин пацієнта розмножують в лабораторії і завантажують в апарат, який містить гідрогель з кератиноцитами і гідрогель з фібробластами, пише журнал Nature's Scientific Reports.

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Друкуючі головки наносять клітини на ушкоджену ділянку  – і відновлення нормальної структури шкіри значно прискорюється.

Нині лікування ран і опіків здійснюється, як правило, трансплантацією тканини. Однак часто трапляються складні випадки, коли неушкодженої шкіри просто недостатньо для здійснення процедури.


Біопринтер друкує шкіру на рані 

Зрозуміло, можлива пересадка покривів донора, але в такому випадку труднощі не закінчуються, а тільки починаються через високий ризик імунного відторгнення тканини.

Нова технологія може прийти на зміну болючим шкірним трансплантатом, після яких залишаються шрами. Біопринтер повинен прискорити і здешевити лікування після травм і опіків.

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Теги: Техно Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина
Джерело: 24 Канал
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