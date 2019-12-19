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Створили "карту епілепсії", яка допоможе уникати приступів

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Створили карту епілепсії / unsplash.com

Американські вчені виділили конкретні нейрони, які необхідно стимулювати для боротьби з епілептичними припадками. Поки мова йде про мозок щурів, проте підхід можна масштабувати й для людей.

Фахівці з університету Джорджтауна, про роботу яких розповідає Science Daily, проаналізували мозок піддослідних щурів, схильних до чотирьох різних типів епілептичних нападів.

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Ще 30 років тому вчені встановили, що дія на ділянку мозку, відому як чорна субстанція, може зупинити епілептичний припадок. Проте, механізм, що лежить в основі цього явища, досі залишався невідомим.

Проаналізували мозок піддослідних щурів, вчені визначили схильних до чотирьох різних типів епілептичних нападів.


Карта епілепсії допоможе передбачити приступи/Фото: Unsplash

Як вони це зробили

Включаючи та вимикаючи окремі нейрони за допомогою світла – ця методика відома як оптогенетики – дослідники зрозуміли, як саме стимуляція запобігає напади.

В ході дослідження з'ясувалося, що ефект впливає як на нейрони в самій чорної субстанції, так і на проєкції деяких з них в інших областях мозку.

Кінцева мета команди – скласти детальну "карту епілепсії", із зазначенням окремих клітин, які необхідно стимулювати, щоб уникнути нападів або хоча б зупинити їх поширення по мозку. Зосередившись на конкретних нейронах, вченим вдасться покращити ефективність лікування цієї хвороби.

В даний час від епілепсії тільки в США страждає 3 млн дорослих і 500 000 дітей. Це робить її четвертим по поширенню захворюванням головного мозку.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Лікування дослідження
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