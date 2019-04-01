Весна – це сезон спалахів алергії. Сьогодні ж на ринку представлені численні антигістамінні препарати, які здатні усувати симптоми небажаної реакції.

Ефективно діють препарату основі кетотифену. Від свербіння та сльозогінності допомагають такі препарати у формі очних крапель. Проте медики з Johnson & Johnson Vision Care розробили новий метод доставлення таких препаратів: за допомогою контактних лінз, пише журнал Cornea.

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Вчені просочили контактні лінзи кетотифеном та випробували на 244 добровольцях, які страждають від алергії на пилок, шерсть котів, тощо.

Усіх учасників розділили на три на три групи: учасники першої носили контактні лінзи з кетотифеном, учасники другої – лінзи з плацебо, а третьої – лінзу з кетотифеном на одне око і з плацебо на іншому.

Алергія – симптоми • закладеність носа, рясні водянисті виділення з носа;

• напади чхання, свербіж носа;

• свербіж та почервоніння очей, сльозотеча;

• свербіж піднебіння, язика;

• утруднення дихання (задишка або задуха);

• свистячі хрипи в грудній клітці, сухий кашель;

• шкірні висипання (кропив’янка, екзема).

Після 15-хвилинного носіння їх піддавали впливу алергенів і просили оцінити подразнення очей за шкалою від нуля до чотирьох.

Нові лінзи виявилися ефективними: люди. які їх носили, оцінювали цей вплив на рівні 0,52, тоді як люди, які отримали плацебо – 1,77. Вчені піддали впливу алергену учасників 12 годин по тому. Показники майже не відрізнялися: 0,77 і 1,89 відповідно.

Попри це, невідомо, коли нові лінзи надійдуть у продаж.



Створили контактні лінзи від алергії

Існують і недоліки цієї розробки:

1) лінзи не лікують інші симптоми хвороби, такі як кашель і важке дихання, вимагаючи паралельного застосування звичайних препаратів.

2) вони одноразові і дещо дорожчі, ніж звичайні лінзи.

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