Створили крихітні нирки з клітин, які знайшли в сечі

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Створили крихітні нирки з клітин, які знайшли в сечі

Дослідники з Утрехтського університету виростили в лабораторії нирки на основі клітин, виділених із сечі. Ці міні-органи будуть використовуватися для вивчення різних хвороб.

Вчені запустили розвиток клітин за необхідним їм шляхом і культивували структури, які нагадують справжні нирки і володіють майже всіма характеристиками цих органів.

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Дослідники хочуть знайти ліки від декількох вірусних інфекцій, які часто розвиваються в організмі після пересадки нирки. Крім того, відкриття допоможе підібрати індивідуальну терапію раку – достатньо лише культивувати міні-нирку з клітин пацієнта.

Нирки
Вчені планують створити повноцінну нирку 

У віддаленій перспективі автори дослідження хочуть виростити повноцінну функціонуючу нирку.

Раніше міжнародна команда дослідників виявила молекулу c-Maf, яка відповідає за баланс мікрофлори кишечника, наприклад, її нестача призводить до загального дисбалансу і запалення.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я дослідження Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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