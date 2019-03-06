Створили крихітні нирки з клітин, які знайшли в сечі

Дослідники з Утрехтського університету виростили в лабораторії нирки на основі клітин, виділених із сечі. Ці міні-органи будуть використовуватися для вивчення різних хвороб.

Вчені запустили розвиток клітин за необхідним їм шляхом і культивували структури, які нагадують справжні нирки і володіють майже всіма характеристиками цих органів.

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Дослідники хочуть знайти ліки від декількох вірусних інфекцій, які часто розвиваються в організмі після пересадки нирки. Крім того, відкриття допоможе підібрати індивідуальну терапію раку – достатньо лише культивувати міні-нирку з клітин пацієнта.



Вчені планують створити повноцінну нирку

У віддаленій перспективі автори дослідження хочуть виростити повноцінну функціонуючу нирку.

Раніше міжнародна команда дослідників виявила молекулу c-Maf, яка відповідає за баланс мікрофлори кишечника, наприклад, її нестача призводить до загального дисбалансу і запалення.

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