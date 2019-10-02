Створили кров, яка підходить будь-якому пацієнту

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Універсальна кров
Універсальна кров / Фото з відкритих джерел

Вчені стверджують, що виготовили штучну кров, яку можна переливати будь-якому пацієнту, незалежно від його групи крові та резус-фактора.

Команда японських експертів створила штучну кров з еритроцитами, які містять кисень, і тромбоцитами, які викликають згортання крові, повідомляє DailyMail

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Вчені вважають, що їх винахід може врятувати життя багатьох людей.

Деякі машини швидкої допомоги у Великобританії вже ввели в експлуатацію запаси 0-негативної крові, яку називають "універсальною", оскільки її можна здати будь-кому в надзвичайних ситуаціях, проте її надто мало, аби допомогти усім постраждалим. 

Важко запастися достатньою кількістю крові для переливання в таких регіонах, як віддалені острови,
– сказав доктор Манабу Кіношіта, автор дослідження.

Експерти заявляють, що штучна кров може зберігатися при нормальній температурі понад рік.

Під час тестування штучної крові на кроликах не було помічено жодних побічних ефектів. Також ця кров може бути вироблена без антитіл чи антигенів, що робить її "універсальною". 

Вчені додали, що під час експерименту 4 з 10 кроликів померли від втрати крові. 

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Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я дослідження Медицина
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