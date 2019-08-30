Створили лазер, який здатний друкувати органи за кілька секунд

Здебільшого під час 3D-друку кінцева форма створюється шляхом пошарового нанесення матеріалу. Це дозволяє створювати органи зі складною внутрішньою структурою.

Головний недолік – час, який намагалася виправити команда вчених з лабораторії прикладних фотонних пристроїв (Laboratory of Applied Photonics Devices, LAPD) в Швейцарії, пише Science Daily.

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Однак існує й інший спосіб — об'ємний біодрук, що дозволяє формувати орган одночасно по всьому об'єму.

Біопринтер – що це? Це спосіб друку, при якій орган формують одночасно по всьому об’єму. На особливу "суміш" з клітин і фіксуючого матеріалу по черзі з різних боків працює лазер з різною проникаючою здатністю зі спеціального проектора, який "показує" лише певну частину 3D моделі. Під дією променів проектора тканини тверднуть. Це триває доти, доки весь майбутній орган не буде "висвітлений".

Вчені зазначили: використання такого методу дозволило їм створювати складні форми тканин в біосумісному гідрогелі зі стовбуровими клітинами.

Більш того, з цих тканин можна формувати органи з розвиненою кровоносною системою. При цьому друк займає всього кілька секунд.

Це допоможе створювати функціональні органи за короткий проміжок часу.



З допомогою нових технологій друкуватимуть органи за лічені секунди

У порівнянні з біодруком, технологія вчених значно швидша, не має обмежень та не ставить під загрозу життєздатність клітин.

Вчені вже успішно та швидко надрукували тканини серцевого клапана, меніска, легеневої артерії і стегнової кістки. Більш того, надруковані тканини і органи також можуть бути використані для створення взаємопов'язаних структур, на зразок печінки і жовчного міхура.

За словами експертів, така технологія дозволить створювати "персоналізовані" органи для пересадки, які не викликатимуть реакцію імунної системи.

Наразі вчені планують провести клінічні випробування. Така технологія зможе забезпечити не лише потреби донорських служб, а й потреби у лабораторних тваринах, над якими ставлять експерименти.

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