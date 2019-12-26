Створили ліки, які відновлюють печінку при гепатиті
Новий препарат допоможе відновити пошкодження печінки при гепатиті. Ефективність препарату вже підтверджено дослідженнями.
Група китайських вчених розробила експериментальний препарат під назвою AS1501 на основі макромолекул. Нові ліки допоможуть в лікуванні пошкоджень печінки й печінкової недостатності, що викликані гепатитом.
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Препарат захищає печінку
Дія препарату спрямована на блокування взаємодії рецепторів DR5 і TRAIL на поверхні клітинної мембрани. Внаслідок таких маніпуляцій порушується апоптоз – процес самознищення клітини. Це запобігає пошкодженню печінки та розвитку печінкової недостатності.
Неправильне харчування може стати причиною гепатиту/Фото:Pixabay
Спочатку препарат досліджувався як протипухлинна терапія, проте його ефективність не була підтверджена. Тепер, крім захворювань печінки, вчені бачать і інші перспективи застосування AS1501.
Оскільки AS1501 спрямований на блокування апоптозу, то потенційно це означає, що терапія може бути ефективною і для лікування інфаркту міокарда, інсульту, хвороби Альцгеймера та інших захворювань,
– заявили автори.
Поки вчені не повідомляють подробиць про експериментальні методи лікування, проте планують перевірити ефективність терапії для всіх вищевказаних захворювань в нових етапах досліджень.
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