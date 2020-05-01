Створили ліки, які знижують сексуальний потяг до дітей

Шведські дослідники успішно випробували препарат, який всього за два тижні знижує вироблення тестостерону. Він призначений для чоловіків, які відчувають сексуальний потяг до неповнолітніх.

Переважна більшість сексуальних злочинів до дітей і підлітків роблять чоловіки. Відштовхуючись від цієї статистики, дослідники з Каролінського університету у Швеції вирішили використовувати для боротьби з ними ліки, що блокують вироблення тестостерону, повідомляє Guardian.

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Їх вибір припав на ацетат дегарелікса – препарат для лікування гормонозалежного раку простати.

Речовину випробували на 52 чоловіках, які звернулися в службу допомоги людям з розладами сексуальної поведінки й згодом отримали діагноз "педофільний розлад".

Для кожного з них вчені оцінили ризик вчинення насильства. Щоб зробити це, вони проаналізували результати психологічних тестів і самозвіт. Потім чоловіків розділили на дві групи. Учасники першої отримали дві ін'єкції ацетату дегареліксу, а другий – дві ін'єкції плацебо.

Через два тижні ризик насильства над дітьми оцінили повторно. У чоловіків, які приймали препарат, він знизився. Зокрема, зменшилася сексуальний потяг до неповнолітніх.

Препарат діяв швидше, ніж інші засоби для зниження рівня тестостерону, а його ефект зберігався через десять тижнів. Багато учасників експерименту навіть самі висловили бажання продовжити лікування.

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