Створили лінзи, які здатні збільшувати зображення подвійним кліпанням: фото

Американські та китайські інженери створили однолінзовий об'єктив, яким можна керувати з допомогою рухів очей.

Створили спеціальну систему інженери під керівництвом Шенцян Цай (Shengqiang Cai) з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, пише Advanced Functional Materials.

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Система складається з електродів, які закріплюються на обличчі, та самої лінзи. Інженери використали у системі лінзу зі змінною фокусною відстанню.



Створили лінзи, які здатні збільшувати зображення

Лінза – це посудина з солоною водою і двома прозорими плівками з обох сторін. На верхню плівку завдали нанесли графітовмісного мастила, який виступає як електрод. Як другий електрод в лінзі виступає солона вода. Якщо між електродами виникає напруга, то вуглецевий шар розширяться, кривизна центральної ділянки лінзи зменшується і фокусна відстань збільшується.

Датчики реєструють рухи очей і передають команди на пристрій: при русі очей лінза об'єктива зміщується в відповідну сторону, а при швидкому подвійному морганні її фокусна відстань збільшується або зменшується.



При русі очей лінза об'єктива зміщується в відповідну сторону

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