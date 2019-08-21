Створили менструальну чашу для занять сексом під час місячних

377 Читать новость на русском
Менструальна чаша для сексу під час місячних
Менструальна чаша для сексу під час місячних / cosmo.ru

Нині на ринку безліч чаш, але продовжують з'являтися нові, а кожен виробник заявляє про їхню унікальність. Створили нову, яка дозволяє комфортно займатись сексом.

Чаша Ziggy Cup незвичайна: вона плоска, розташовується дуже близько до шийки матки (фактично в задньому склепінні піхви) і не повинна нести ніякого дискомфорту при проникному сексі.

Читайте також: Менструальна чаша: плюси, мінуси та як використовувати

Виготовлена ​​вона з тонкого медичного силікону, який потрібно очищати гарячою водою з м'яким милом. Важливо, що чаша не захищає від інфекцій і не є засобом контрацепції.

Ziggy практично не чаша, а перший багаторазовий менструальний диск, аналог одноразових пристроїв Flex. Пристосування такої форми комфортні, але вимагають хорошого розуміння власної анатомії.


Коштує така чаша 31,96 євро

А з незвички можна забруднитися: диски вводяться глибше, ніж звичайні чаші. Але незаперечний плюс більшості менструальних чаш – можливість змінювати їх всього два рази на добу.

Якщо ця дозволить ще й комфортно займатися сексом під час місячних, як стверджують виробники, то безумовно буде цінним придбанням для тих, кому некомфортно займатися проникним сексом під час місячних через кров.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
В Росії прокоментували чутки про звільнення полонених українців
21 серпня
7286
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Секс Жіноче здоров’я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
19 серпня 18:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
27824
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
18 серпня 13:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 20975
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
17 серпня 16:41 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 10204
Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
17 серпня 08:43 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
Олександр Бевза 4033
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
12 серпня 19:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 22077
Новини
Більше новин
Залиште відгук