Створили менструальну чашу для занять сексом під час місячних

Нині на ринку безліч чаш, але продовжують з'являтися нові, а кожен виробник заявляє про їхню унікальність. Створили нову, яка дозволяє комфортно займатись сексом.

Чаша Ziggy Cup незвичайна: вона плоска, розташовується дуже близько до шийки матки (фактично в задньому склепінні піхви) і не повинна нести ніякого дискомфорту при проникному сексі.

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Виготовлена ​​вона з тонкого медичного силікону, який потрібно очищати гарячою водою з м'яким милом. Важливо, що чаша не захищає від інфекцій і не є засобом контрацепції.

Ziggy практично не чаша, а перший багаторазовий менструальний диск, аналог одноразових пристроїв Flex. Пристосування такої форми комфортні, але вимагають хорошого розуміння власної анатомії.



Коштує така чаша 31,96 євро

А з незвички можна забруднитися: диски вводяться глибше, ніж звичайні чаші. Але незаперечний плюс більшості менструальних чаш – можливість змінювати їх всього два рази на добу.

Якщо ця дозволить ще й комфортно займатися сексом під час місячних, як стверджують виробники, то безумовно буде цінним придбанням для тих, кому некомфортно займатися проникним сексом під час місячних через кров.

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