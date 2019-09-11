Створили метод лікування раку, який у 24 рази ефективніший за наявний

Австралійські дослідники створили препарат на основі золота, який у 24 рази ефективніше впливає на ракову клітину, ніж ліки цисплатин, які зараз застосовують для лікування.

Вчені з Мельбурна переконують, що новий препарат є менш токсичним, пише Chemistry – A European Journal.

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Дослідники з Національного технологічного університету (RMIT) створили препарат з новими біологічно активними сполуками. Він ефективний проти п'яти типів ракових клітин.

Протиракові препарати на основі металів відомі давно і вони досить успішно підвищують рівень виживання пацієнтів. Проте у них є значні побічні ефекти.

Препарат на основі золота, який вдалося розробити, не має цих недоліків.



Вчені з Мельбурна створили протираковий препарат

Лабораторні та доклінічні випробування показали високу ефективність препарату під час лікування раку простати, грудей, товстої кишки і шкіри.

Експерименти на тваринах дозволили виявити також, що препарат успішно пригнічує ріст пухлини, скорочуючи його на 46,9%. А препарат, який застосовують в хімієтерапії, не перевищує показник у 29%.

Протиракові препарати на основі золота мають яскраво виражені протизапальні властивості, що дозволить використовувати метод для створення ліків проти хронічних запальних захворювань, таких, як артрит.

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