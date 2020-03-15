У Сполучених Штатах Америки розробили новий тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше, ніж ті, які використовують нині.

Про це заявив голова діагностичного підрозділу Roche Holding AG, який розробив тест, Томас Шінекер, повідомляє Bloomberg.

Також на тему: Хворий на коронавірус британець розповів про перебіг хвороби

Зазначається, що нова система 8800 здатна протестувати до 4128 пацієнтів на день, а версія 6800 майже втричі менше – до 1440 пацієнтів.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вже схвалило новий тест. Це прискорить виявлення інфікованих, що допоможе зменшити поширення Covid-19.

Нові тести будуть доступні не тільки у США, але й в Європі і країнах, які приймають маркування СЕ для медичних пристроїв.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.