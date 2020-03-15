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Створили новий тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше

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Тести на коронавірус / kiev.informator.ua

У Сполучених Штатах Америки розробили новий тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше, ніж ті, які використовують нині.

Про це заявив голова діагностичного підрозділу Roche Holding AG, який розробив тест, Томас Шінекер, повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що нова система 8800 здатна протестувати до 4128 пацієнтів на день, а версія 6800 майже втричі менше – до 1440 пацієнтів.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вже схвалило новий тест. Це прискорить виявлення інфікованих, що допоможе зменшити поширення Covid-19.

Нові тести будуть доступні  не тільки у США, але й в Європі і країнах, які приймають маркування СЕ для медичних пристроїв.

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Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини США Профілактика захворювань Лікування
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