Створили новий тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше
У Сполучених Штатах Америки розробили новий тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше, ніж ті, які використовують нині.
Про це заявив голова діагностичного підрозділу Roche Holding AG, який розробив тест, Томас Шінекер, повідомляє Bloomberg.
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Зазначається, що нова система 8800 здатна протестувати до 4128 пацієнтів на день, а версія 6800 майже втричі менше – до 1440 пацієнтів.
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вже схвалило новий тест. Це прискорить виявлення інфікованих, що допоможе зменшити поширення Covid-19.
Нові тести будуть доступні не тільки у США, але й в Європі і країнах, які приймають маркування СЕ для медичних пристроїв.
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу
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