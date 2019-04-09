Створили нову терапію, яка повністю виліковує ВІЛ

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Нові ліки повністю знищують ВІЛ
Нові ліки повністю знищують ВІЛ / pixabay.com

Нова методика може стати альтернативою антиретровірусній терапії. Вчені заявляють, що вона допомагає повністю виліковувати ВІЛ.

Творцями нової методики лікування ВІЛ на основі імунотерапії стали вчені Піттсбурзького університету. Фахівці вважають, що їх розробка більш ефективна, ніж антиретровірусна терапія, пише EBioMedicine.

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Стара терапія передбачає систематичний прийом антиретровірусних препаратів хворими на ВІЛ протягом усього життя. Вона вважається досить надійним способом протистояти вірусу, однак не дозволяє позбавити імунні клітини організму від вірусних частинок повністю.

Вчені створили нові ліки від ВІЛу
Вчені створили нові ліки від ВІЛу

Нова методика позбавлена ​​цього недоліку. Вона дозволяє виявити приховані копії вірусу, що ховаються в клітинах, і зруйнувати їх.

Створена технологія дозволяє "виманити його з схованки" і знищити повністю. Нова методика діє не тільки проти ВІЛ, а й проти цитомегаловірусу, що заражає 95% людей з цим захворюванням.

Повідомляється, що найближчим часом почнуться клінічні випробування нового методу.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Медицина ВІЛ СНІД
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