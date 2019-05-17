Створили перший мікроб зі штучним ДНК: як це може допомогти

Науковці з Кембриджського університету створили перший у світі живий організм з повністю штучним та радикально зміненим ДНК кодом.

Люди давно хочуть створити синтетичний живий організм. Нарешті це вдалося, пише The Guardian.

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Як його створили?

Бактерію створили у лабораторних умовах, вона є штамом мікроорганізму, яку можна знайти у природі. Цей мікроб схожий на своїх природних "родичів", але здатен вижити у меншій кількості генетичних умов.

Це важливо, оскільки такі бактерії використовуються для створення ліків й інших корисних матеріалів.



Штучні бактерії допоможуть створити нові ліки

Чим він може бути корисний?

Нове відкриття дає нові можливості. Наприклад, щодо подолання стійкості вірусів. Мікроб тепер матиме назву Syn 61. Він розвивається повільніше, ніж природні організми, але все одно життєздатний.

До того, як створити синтетичний та змінений геном, дослідники у лабораторії молекулярної біології два роки зчитували та змінювали ДНК бактерії E-coli – кишкова паличка.

Ця бактерія вже давно використовується для створення інсуліну та деяких препаратів для лікування онкології, розсіяного склерозу та серцево-судинних хвороб. Але ціла серія препаратів може бути знищена, якщо у ліки потрапить вірус.

Можливо, нове відкриття у майбутньому допоможе виробляти ферменти, протеїни та ліки.

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