Створили перший препарат проти заїкання

Вчені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді провели перше тестування препарату від заїкання – він називається "Екопіпам". Його ефективність оцінювали на дев'яти людях.

У всіх добровольців ступінь заїкання була різною, але восьми тижневий прийом препарату на всіх позначився позитивно – збільшилася швидкість мови, читання стало швидше, а періоди заїкання скоротилися.

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Автори дослідження уточнюють, що два пацієнти з найважчими симптомами домоглися найскромніших результатів. При цьому не було зафіксовано жодних серйозних побічних ефектів, жоден пацієнт не припинив лікування, і не було ніяких сигналів, які говорять про розвиток у них супутніх розладів.



Створили ліки проти заїкання

"Екопіпам" спрямований на блокування D1-рецептори дофаміну. Дослідження показали, що підвищення його активності відіграє важливу роль у виникненні заїкання.

Наступне випробування пройде на більшій вибірці – участь в ньому візьмуть вже 100 добровольців. Якщо ефективність підтвердиться, то препарат визнають першими у світі ліками проти заїкання.

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