Створили перший у світі банк сперми для ВІЛ-інфікованих

На території Нової Зеландії запрацював перший у світі банк сперми, донорами якого можуть стати люди, інфіковані ВІЛ.

Його відкрив Новозеландський фонд боротьби зі СНІДом, щоб розвіяти забобони, що стосуються передачі вірусу імунодефіциту, пише The Guardian.

Також на тему: Стартують перші випробування вакцини проти ВІЛ

Організація отримала назву Sperm Positive. Хоча вона і називає себе банком, але не збирає і не зберігає сім'я, замість цього вона виконує функції посередника. На її сайті є спеціальна форма для донорів і тих, кому потрібне штучне запліднення. Коли "пара" знаходиться, Sperm Positive відправляє її в центр планування сім'ї.



Люди з ВІЛ, які проходять лікування, перестають бути носіями вірусу

Першими донорами банку стали троє інфікованих чоловіків, які проходять лікування. Завдяки цьому відсоток вірусу в їхній крові став настільки малий, що не передається іншим. Один з донорів Sperm Positive, Деміен Рул-Ніл, живе з ВІЛ з 1999 року, але за цей час його вірус майже не проявився. Він зазначив, що багато його друзі теж живуть з ВІЛ і завели дітей.

Доцент Оклендського університету Марк Томас зазначив, що за останні 30 років він помітив позитивні зміни у ставленні суспільства до ВІЛ-інфікованих, хоча дискримінація цих людей все ще трапляється. Боязнь стигматизації, за словами вченого, заважає ВІЛ-інфікованим одержувати доступ до лікування та підтримки.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.