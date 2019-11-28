Створили перший у світі банк сперми для ВІЛ-інфікованих

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Банк сперми для ВІЛ-інфікованих / novograd.city

На території Нової Зеландії запрацював перший у світі банк сперми, донорами якого можуть стати люди, інфіковані ВІЛ.

Його відкрив Новозеландський фонд боротьби зі СНІДом, щоб розвіяти забобони, що стосуються передачі вірусу імунодефіциту, пише The Guardian.

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Організація отримала назву Sperm Positive. Хоча вона і називає себе банком, але не збирає і не зберігає сім'я, замість цього вона виконує функції посередника. На її сайті є спеціальна форма для донорів і тих, кому потрібне штучне запліднення. Коли "пара" знаходиться, Sperm Positive відправляє її в центр планування сім'ї.

Люди з ВІЛ, які проходять лікування перестають бути носіями вірусу
Люди з ВІЛ, які проходять лікування, перестають бути носіями вірусу

Першими донорами банку стали троє інфікованих чоловіків, які проходять лікування. Завдяки цьому відсоток вірусу в їхній крові став настільки малий, що не передається іншим. Один з донорів Sperm Positive, Деміен Рул-Ніл, живе з ВІЛ з 1999 року, але за цей час його вірус майже не проявився. Він зазначив, що багато його друзі теж живуть з ВІЛ і завели дітей.

Доцент Оклендського університету Марк Томас зазначив, що за останні 30 років він помітив позитивні зміни у ставленні суспільства до ВІЛ-інфікованих, хоча дискримінація цих людей все ще трапляється. Боязнь стигматизації, за словами вченого, заважає ВІЛ-інфікованим одержувати доступ до лікування та підтримки.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Медицина ВІЛ Вагітність і пологи
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