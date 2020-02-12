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Створили робота, який виконує аналіз крові краще за медпрацівника

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Збір крові з вени ефективно проводить робот / Unsplash

Вчені створили та успішно протестували робота, який проводить збір крові з вени людини. Робот також аналізує зразки крові, а в майбутньому може замінити медпрацівників і в інших процедурах.

Дослідники з Ратґерського університету (США) завершили тестування робота для забору венозної крові. За допомогою ультразвукового сканера машина швидко знаходить вену і правильно вводить голку, пише Rutgers Today.

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Робот справляється зі своїми завданнями краще за людей.

Загальний показник ефективності склав 87%, а серед людей з легко доступними венами – 97%,
– резюмували вчені.


Робот точно та швидко проводить збір крові з вени людей/ Фото: Rutgers

Медпрацівникам складно провести збір крові у 27% пацієнтів, вени яких погано проглядаються і у 40% людей із слабким промацуванням вен. Відтак, частіше промахуються і кілька разів вводять голку. Це, за словами творців робота, не тільки сповільнює процес забору крові, а й провокує травми вен.

Робот швидко і безпечно для людини виконує процедуру та запобігає ускладнень та болю.

Застосовувати робота планують у відділеннях невідкладної допомоги.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Техно Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здорове життя робототехніка
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