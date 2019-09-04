Створили робота-змію для лікування інсульту

Спеціалісти Массачусетського технологічного інституту в США створили "робота-змію" розміром менше міліметра, яка допоможе лікувати пацієнтів з аневризмою та інсультом.

Робот у формі нитки здатний маневрувати у найвужчих артеріях завдяки феромагнітним доменам і гідрогелю, які зменшують тертя у 10 разів. Він може як змія пересуватися судинними структурами в тілі та мозку людини.

Читайте також: Назвали приховані симптоми інсульту

Серцевина робота створена з нікель-титанового сплаву, який може згинатися, а потім повертатися до своєї природної форми. Лікар може направляти робота у необхідному напрямку.

Інсульт – що це? Це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку, яке може спричинити:

- параліч кінцівок;

- втрату зору;

- порушення ходи, мови та психічних функцій.

Його вже протестували на силіконовій копії кровоносних судин головного мозку з реалістичними згустками та аневризмами. Розробники розраховують, що завдяки цьому роботу можна буде швидко лікувати труднодоступні ділянки мозку.

Як працює робот-змія: дивіться відео

За словами професора Сюаньхе Чжао, якщо гострий інсульт можна буде лікувати упродовж перших 90 хвилин після нападу, то шанси пацієнтів вижити значно зростуть.

Інсульт – симптоми - людина не може посміхнутися, при цьому, зазвичай, опускається кутик губ;

- вимова нерозбірлива та плутана;

- людина не може підняти руки вгору або одна рука занадто слабка і не ворушиться;

- виникає слабкість або оніміння у правій або лівій частині тулуба та кінцівках;

- іноді інсульт може проявитися тільки інтенсивним головним болем.

Нині лікарі використовують тонкий дріт, аби позбавитися згустків крові — вони проводять його через ногу або пах, поки флюороскоп робить знімки, допомагаючи підвести провід до мозку. Потім або катетер доставляє ліки, які розріджують згусток, або пристрій витягує його.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.