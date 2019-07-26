Створили роботів, які здатні лікувати ракові пухлини

Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту створили "роботизовані" системи, які здатні переміщуватися всередині людського тіла з допомогою зовнішнього керування.

Мікророботи можуть доставляти ліки або проводити хірургічні втручання там, де лікарі не мають доступу, пише ScienceRobotic.

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Нова розробка вчених з Калтеха дозволяє на крок наблизитися до мрії про нанороботи, що зможуть лікувати хвороби зсередини, включаючи онкозахворювання.

Розробка є мікроскопічними сферами з металевого магнію, які покриті тонкими шарами золота і парілену.

Парілен – що це? Це полімер, який є стійким до перетравлення людським організмом

Шари залишають круглу частину сфери відкритою (як ілюмінатор). Відкрита частина магнію реагує з рідинами в травному тракті, утворюючи невеликі пухирці. Потік бульбашок діє як струмінь і просуває сферу вперед, поки вона не зіштовхується з сусідньої тканиною.

Самі по собі магнієві сферичні мікророботи, які здатні масштабуватися, не є особливо корисними. Тому дослідники внесли деякі зміни. Вони додали шар ліків між індивідуальною мікросферою та шаром парілену.

Потім для захисту мікророботів від агресивного середовища шлунку їх огорнули мікрокапсулами з парафіну. На цьому етапі сфери здатні переносити ліки, але все ще не мають здатність доставляти їх у потрібне місце.

Для цього дослідники використовували фотоакустичну комп'ютерну томографію – метод, який залучає імпульси інфрачервоного лазерного світла для аналізу внутрішнього середовища організму.

Ці два нововведення дозволили вченим контролювати рух мікросфер по організму і стежити за ними в режимі реального часу.

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