Створили сайт з порадами, які руйнують наше здоров'я

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Новини псевдонауки
Новини псевдонауки / Фото з вільних джерел

Псевдонаукова медична інформація щорічно забирає тисячі життів. А ще тисячі людей, пробуючи на собі методи альтернативної медицини, завдають шкоди своєму здоров'ю.

Точної статистики в Україні про це не існує. Однак американський програміст Тім Фарлі, який створив проект Whatstheharm.net (дослівно "у чому шкода"), стверджує, що за останні 50 років через віру в псевдонауку загинули, як мінімум, 360 тисяч осіб.

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На своєму сайті Тім Фарлі разом з волонтерами збирає інформацію про випадки смертей, травм і небезпечних ускладнень, що трапилися в результаті експериментів зі здоров'ям.

Джерелом стають новини та звіти, що публікуються у відкритих джерелах – наприклад, на сайтах лікарень. Опубліковані лише окремі історії з різних куточків світу, але і їх достатньо, щоб вразити людину, яка заперечує існування ВІЛ-інфекції або, переконана в користі великих доз вітамінів для здоров'я.

Псевдонаука руйнує здоров'я людей
Псевдонаука руйнує здоров'я людей

Серед інших тем – аюрведа, прикладна кінезіологія, остеопатія, відмова від вакцинації, іридодіагностика та інші. На сайті також зібрані приклади нещасних випадків, не пов'язаних з медициною, але мають відношення до спотвореного сприйняття реальності.

Наприклад, там є замітка про жертву міфу про інсценування польоту на Місяць. У 2002 році чоловік на ім'я Барт Сібрел отримав удар кулаком в обличчя від 72-річного астронавта База Олдрина, якого переслідував. 

Фарлі стверджує, що мета проекту – навчити людей критичного мислення. Один з розділів сайту містить посилання на статті про логічних помилках і навчальні матеріали з аналізу інформації в інтернеті.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя ВІЛ
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